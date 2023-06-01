Merve Dinçel Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Azerbaycan'da gerçekleştirilen 26. Dünya Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcu Merve Dinçel altın madalya kazandı. Yarışma sonrası konuşan Dinçel, "Olimpiyatlara gideceğiz. Buradaki altını inşallah olimpiyatlarda da altın çevirmek istiyorum" dedi.

Milli tekvandocu Merve Dinçel, Azerbaycan'da gerçekleştirilen 26. Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak, dünya şampiyonu oldu. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Crystall Holl'de düzenlenen ve 4 Haziran'a kadar sürecek 26. Dünya Tekvando Şampiyonası'nın üçüncü gününde, erkekler 80 ve 87 kilo, kadınlar 49 kilo müsabakaları yapıldı. Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden, erkekler 80 kiloda Hüseyin Kartal, 87 kiloda Enbiya Taha Biçer ve kadınlarda 49 kiloda Merve Dinçel madalya için mücadele etti.

Erkekler 80 kiloda mücadele eden Hüseyin Kartal, birinci turda Mali'den Ismael Coulibaly'e mağlup olarak şampiyonadan elendi. Erkekler 87 kiloda Enbiya Taha Biçer, Bosna Hersek'ten Dinko Segedin'i yense de, son 16'da Hırvatistan'dan Ivan Sapina'a 1-2 yenilerek madalya alma şansını kaçırdı.

İlk altın madalya Dinçel'den

Kadınlar 49 kiloda mücadele eden Merve Dinçel, ferdi olarak yarışan Elizaveta Ryadninskaya'yı ve Suudi Arabistan'dan Dünya Ali Abutaleb'i yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Kazakistan'dan Botakoz Kapanova'yı 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başaran Dinçel, yarı finale İspanya'dan Adriana Cerezo Iglesias ile karşılaştı. Yarı finalde rakibini 2-0'lık skorla yenen Dinçel, altın madalya için Tayland'dan Panipak Wongpattanakit ile karşılaştı. Rakibini 2-1 yenen milli sporcu Dinçel, altın madalyanın sahibi oldu.

"Buradaki altını inşallah olimpiyatlarda da altın çevirmek istiyorum"

Dünya şampiyonu olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Merve Dinçel, "Bunu kardeş ülkemiz Azerbaycan'da başardığım için çok daha mutluyum. Geçen sene Avrupa şampiyonu olmuştu. Bu sene dünya şampiyonu olmak kardeş ülkemize nasip oldu. Bunun için ayrı bir gururluyum. Buraya kadar gelmemize yardımcı olan Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün de desteklerini esirgemeyen Metin Şahin Başkanıma, Ali Şahin Başkanıma ve kendi antrenörüne çok teşekkür ediyorum. Her şey çok güzeldi. Seneye olimpiyatlar var biliyorsunuz ki olimpiyatlara bunlar birer basamak. Buradan aldığımız puanlarla olimpiyatlara gideceğiz. Buradaki altını inşallah olimpiyatlarda da altın çevirmek istiyorum. Çalışıyorum. Gerisi Allah'tan" diye konuştu.

Metih Şahin: "Madalyamızı Cumhurbaşkanımıza hediye ediyoruz"

Çok mutlu ve çok gururlu olduklarını vurgulayan Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ise, "Türkiye olarak buraya iyi bir hazırlık döneminden sonra gelmiştik. Olimpiyatlara bir yıl gibi kısa bir zaman var. Bu hazırlık döneminden sonra burada, Azerbaycan'da, can kardeş Azerbaycan'da mutluluk yaşamak istiyorduk. Bu mutluluğu ilk gün bronz madalya alarak Hatice Kübra İlgün ile yaşadık. Bugün de Merve Dinçel kızımızla dünya şampiyonluğuna ulaştık. Hayırlı uğurlu olsun. Hedefimiz Paris Olimpiyatları. Bu madalyamızı özellikle bizlere her zaman katkısını ve desteğini esirgemeyen sayın Cumhurbaşkanımıza da buradan hediye ediyoruz. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Azerbaycan halkına da İlham Aliyev Başkana da çok teşekkür ediyoruz. Çok büyük destek aldık. Sağ olsunlar, var olsunlar, yolumuz açık olsun inşallah diyoruz" dedi.

Türkiye, üçüncü günün sonunda toplamda bir altın, 1 bronz madalyaya ulaştı. Şampiyonanın dördüncü gününde 2 milli tekvandocu madalya mücadelesi verecek. - İSTANBUL

#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı? — Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023