Mert Hakan Yandaş, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın derbideki hakareti nedeniyle ve Süper Lig'den 10 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın derbideki hakareti nedeniyle ve Süper Lig'den 10 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımlar ve oyuncuları açıkladı. Buna göre, Süper Lig'in 14. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

Kocaelispor Kulübü'nün 28.11.2025 tarihinde oynanan Kocaelispor-Gençlerbirliği müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Çaykur Rizespor Kulübü'nün 29.11.2025 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor-Kayserispor müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kayserispor Kulübü'nün 29.11.2025 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor-Kayserispor müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Gaziantep Futbol Kulübü'nün 29.11.2025 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü-Eyüpspor müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Eyüpspor Kulübü Teknik Sorumlusu Orhan Ak'ın 29.11.2025 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü-Eyüpspor müsabakasındaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 30.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Antalyaspor Kulübü'nün 30.11.2025 tarihinde oynanan Antalyaspor-Göztepe müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Göztepe Kulübü'nün 30.11.2025 tarihinde oynanan Antalyaspor-Göztepe müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Samsunspor Kulübü futbolcusu Josafat Wooding Mendes'in 01.12.2025 tarihinde oynanan Samsunspor-Corendon Alanyaspor müsabakasındaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 02.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Alanyaspor Kulübü Antrenörü Joao Pedro da Silva Esmail Pereira'nın 01.12.2025 tarihinde oynanan Samsunspor-Corendon Alanyaspor müsabakasındaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 02.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe Kulübü'nün 01.12.2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, 'talimatlara aykırı hareketleri' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, 2025-2026 Sezonu TFF Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/7 ve 10/6 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü idarecisi Ali Bozan'ın aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 02.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın aynı müsabakadaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 02.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Galatasaray Kulübü'nün 01.12.2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Galatasaray Kulübü idarecisi Metin Öztürk'ün müsabaka sonrası medyada yapmış olduğu beyanlarında yer alan 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

Galatasaray Kulübü Antrenörü Serhat Doğan'ın aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 02.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Beşiktaş Kulübü'nün 30.11.2025 tarihinde oynanan Fatih Karagümrük 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Beşiktaş Kulübü'nün Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) 26.11.2025 tarihinde yayınlanan paylaşımda yer alan 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) 26.11.2025 tarihinde yayınlanan açıklamalarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
