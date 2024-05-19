Mert Hakan Yandaş: Galatasaray'ı mağlup etmekten mutluyuz

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup ettikleri için çok mutlu olduklarını dile getirerek, takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu söyledi.

Mert Hakan, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile yaptıkları derbinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmaya çok iyi başladıklarını belirten 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Bugün bütün sezonun senaryosu yaşandı. 11'e 11 iken 2 net pozisyonumuz var. Sonra alışık olduğumuz 10 kişi kalma serüvenimiz başladı. 10 kişi kalınca burada galip gelmeye alışkınız. Herkes maçı kazanacağımızı biliyordu. Bir an bile şüphe etmedik. Onların ne kadar tedirgin oynadığını hissetmiştik. Bunu hissettiğinizde kazanacağınızdan daha emin oluyorsunuz. Senaryoyu tersine çevirdiğimiz için çok mutluyuz. Bu oyuncu grubunun ne kadar karakterli olduğunu gösterdik. Kazandığımız için çok mutluyuz. Buraya gelen taraftarımıza sonsuz teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Maçtan sonra galibiyet sevincini paylaşmak için tribünlerde bulunan taraftarlarının yanına gitmek istediklerini ancak izin verilmediğini aktaran Mert Hakan Yandaş, "Normalde taraftarlarımızın yanına gitmemiz lazım. Engel olmaya çalışıyorlar. Ancak bugün galibiyete nasıl engel olamadılarsa buna da engel olamayacaklar. Samandıra'da onlarla buluşacağız." şeklinde görüş belirtti.

Yöneltilen bir soru üzerine bir basın mensubuna yanıt veren sarı-lacivertli futbolcu, "Sizin medyanızı tebrik ediyorum. İnanılmaz organizesiniz. Bu işleri çok iyi yapıyorsunuz. Beni pes ettiremediniz. Asla pes etmeyeceğim. Bugünkü senaryoyu çok iyi yapıyorsunuz. Maalesef bizim eski futbolcularımız ve camiamız bunu satın aldığı için çok iyi yapıyorsunuz. Ancak böyle karakterli bir takım olduğunda buradaki bütün organizasyonu bozmak zorunda kalıyorsunuz. Takım arkadaşlarımızla ve camiamızla gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.