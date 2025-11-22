Haberler

Mert Hakan'dan sürpriz paylaşım! Kerem detayı dikkat çekti
Güncelleme:
Mert Hakan Yandaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta Kerem Aktürkoğlu'nun da olması ve oldukça mutlu gözükmeleri sarı-lacivertli taraftarlar tarafından "küslük bitmiş" yorumlarını da beraberinde getirdi. Hatırlanacağı üzere Kerem, Galatasaray'da oynadığı dönemde Mert Hakan ile kavga etmişti. Kerem saha sonra Galatasaray'dan Benfica'ya oradan da bu sezon Fenerbahçe'ye transfer oldu.

  • Mert Hakan Yandaş, sosyal medyada takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile gülümseyen bir fotoğraf paylaştı.
  • Mert Hakan Yandaş ve Kerem Aktürkoğlu, geçmişte Galatasaray-Fenerbahçe derbilerinde gerginlik yaşamıştı.
  • Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olduktan sonra bu sezon Fenerbahçe'ye katıldı.

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla gündem oldu. Paylaşımda takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile birlikte gülümseyen Mert Hakan'ın bu görüntüsü, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük bir sürpriz olarak karşılandı. İkilinin oldukça keyifli ve samimi görülmesi, "küslük bitti" yorumlarına neden oldu.

GEÇMİŞİN GERGİNLİĞİ UNUTULDU MU?

İki futbolcunun ilişkisi, Galatasaray- Fenerbahçe derbilerinde yaşanan gerginliklerle hafızalara kazınmıştı. O dönem Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu ile Mert Hakan Yandaş saha içinde sert şekilde tartışmış ve bu olay uzun süre gündemde kalmıştı. Kerem'in Galatasaray'dan Benfica'ya, ardından bu sezon Fenerbahçe'ye transfer olması, ikilinin ilişkisiyle ilgili merakları artırmıştı.

MERT HAKAN SOSYAL MEDYASINDAN PAYLAŞTI

Paylaşılan fotoğraf, iki futbolcunun artık aynı takımda birlikte verdikleri mücadelenin ilişkilerini yumuşattığını gösteren bir işaret olarak yorumlandı. Taraftarlar, sosyal medyada "Aradaki buzlar erimiş", "Artık aynı forma için savaşıyorlar" ve "Takım içi uyum için harika bir görüntü" gibi yorumlar yaptı.

Alper Kızıltepe
Haber Yorumlarıtamer durmaz:

barış alperde arabşstandan fenere gelecek

Haber YorumlarıTom Jerry:

Ahhhhh paraaaa, sen neye kadirsin, birine temiz kagidi aldirirsin, birine bariş ilan ettirirsin....iyiyonden bakmak lazim yataga yatirmasin o paraaaa

Haber YorumlarıMGk:

Galatasaray da bu kadar GalataSaray'lı topçu yok

Haber YorumlarıTansu:

Finansal özgürlüğün neden bu kadar önemli olduğunu vurgulayan anlar işte böyle anlardır. Yıllar önce Nelson FY'nin stratejisini ve becerilerini keşfettim ve bir şans vermeye karar verdim. Yatırım yaptım ve 358.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Şimdi, hayat zorlaştığında ihtiyaç sahiplerine destek olabiliyorum. Geleceğinizin kontrolünü elinize almaya hazırsanız, Telegram'da "Nildatrading" adresinden Nelson ile iletişime geçin ve hemen başlayın.

Haber Yorumlarıcihan64:

HAV HAV

