Mert Hakan'dan sürpriz paylaşım! Kerem detayı dikkat çekti
Mert Hakan Yandaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta Kerem Aktürkoğlu'nun da olması ve oldukça mutlu gözükmeleri sarı-lacivertli taraftarlar tarafından "küslük bitmiş" yorumlarını da beraberinde getirdi. Hatırlanacağı üzere Kerem, Galatasaray'da oynadığı dönemde Mert Hakan ile kavga etmişti. Kerem saha sonra Galatasaray'dan Benfica'ya oradan da bu sezon Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla gündem oldu. Paylaşımda takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile birlikte gülümseyen Mert Hakan'ın bu görüntüsü, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük bir sürpriz olarak karşılandı. İkilinin oldukça keyifli ve samimi görülmesi, "küslük bitti" yorumlarına neden oldu.
GEÇMİŞİN GERGİNLİĞİ UNUTULDU MU?
İki futbolcunun ilişkisi, Galatasaray- Fenerbahçe derbilerinde yaşanan gerginliklerle hafızalara kazınmıştı. O dönem Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu ile Mert Hakan Yandaş saha içinde sert şekilde tartışmış ve bu olay uzun süre gündemde kalmıştı. Kerem'in Galatasaray'dan Benfica'ya, ardından bu sezon Fenerbahçe'ye transfer olması, ikilinin ilişkisiyle ilgili merakları artırmıştı.
MERT HAKAN SOSYAL MEDYASINDAN PAYLAŞTI
Paylaşılan fotoğraf, iki futbolcunun artık aynı takımda birlikte verdikleri mücadelenin ilişkilerini yumuşattığını gösteren bir işaret olarak yorumlandı. Taraftarlar, sosyal medyada "Aradaki buzlar erimiş", "Artık aynı forma için savaşıyorlar" ve "Takım içi uyum için harika bir görüntü" gibi yorumlar yaptı.