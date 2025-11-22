Haberler

Mersin Spor Kulübü, Karşıyaka'yı 92-87 Yenerek Galibiyet Hasretini Sonlandırdı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Mersin Spor Kulübü, Karşıyaka'yı 92-87 mağlup ederek galibiyet hasretini bitirdi. Mücadele sonuna kadar büyük çekişmeye sahne oldu ve Ronald March 23 sayı ile en skorer oyuncu olurken, Gabriel Olaseni MVP seçildi.

Mersin Spor Kulübü, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. hafta açılış maçında, kendi evinde konuk ettiği Karşıyaka'yı 92-87 yendi. Karşılaşma sonuna kadar başa baş mücadeleye sahne olan maç sonucu Carettalar rakibini 92-87 yenerek galibiyet hasretini sonlandırdı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Mersin Spor Kulübü (MSK), 9. haftanın açılış maçında kendi evinde konuk ettiği Karşıyaka'yı 92-87 yendi. Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, başından sonuna kadar büyük bir çekişmeye sahne oldu. Maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkan Carettalar, taraftarının da desteğiyle parkeden galibiyet ile ayrılmanın mutluluğunu yaşadı.

Maça Gabriel Olaseni, Koray Çekici, Anthony Cowan Jr., Pako Cruz ve Jack White ilk 5'i ile başlayan MSK, ilk çeyreği 22-17 önde tamamladı. İkinci çeyrekte rakibi Karşıyaka'nın hırslı oyununa aynı şekilde yanıt veren Carettalar soyunma odasına 41-40 üstünlükle gitmeyi bayardı.

Karşılaşmanın 3. çeyreğinde de rakibine karşı üstünlüğünü koruyan Carettalar son çeyreğe 63-57 önde başladı. Mücadeleci oyunundan vazgeçmeyen MSK rakibine öne geçme şansı vermeyerek maçtan 92-87 galibiyet ile ayrıldı.

Karşılaşmada MSK'dan Ronald March 23 sayı ile en skorer oyuncu olurken, Gabriel Olaseni ise 21 sayı, 10 ribaund, 4 asist yaparak MVP seçildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
