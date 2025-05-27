Mersin Spor Kulübü Basketbol Takımı Play-off Mücadelesine Hazır

Mersin Spor Kulübü Basketbol Takımı Play-off Mücadelesine Hazır
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde başarılı bir sezon geçiren Mersin Spor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol Takımı, play-offlarda Anadolu Efes ile eşleşti. Takımın yöneticileri, galibiyet hedefi ile çalışmalarını sürdürüyor.

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde geçirdiği ilk yılda elde ettiği başarılarla dikkat çeken Mersin Spor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol Takımı, yeni bir zaferin daha peşine düştü. Play-off mücadelelerinde ligin güçlü ekiplerinden Anadolu Efes ile eşleşen Carettalar, zorlu maçları galibiyet ile tamamlayarak, yakaladığı başarıların tesadüf olmadığını bir kez daha ispatlamak istiyor.

Süper Lig'e çıktığı ilk sezon play-off'a kalma, Süper Lig'e çıktığı ilk sezon Türkiye Kupası play-off'una kalma, Süper Lig'e çıktığı ilk sezon Avrupa Kupaları'na katılma ve Mersin'i Avrupa'da ilk kez temsil edecek olan erkek basketbol takımı olma gibi birbirinden önemli ve değerli unvanlara sadece 1 sezonda ulaşan MSK, şimdi de play-off müsabakalarında galibiyetler alarak başarısını taçlandırmak istiyor.

Takımın Servet Tazegül Spor Salonu'nda yaptığı antrenmanı ziyaret ederek, teknik ekip ve oyuncuları elde edilen başarılardan dolayı tekrar tebrik eden MSK Başkanı Berkay Üstündağ, Asbaşkan Doğukan Uyan ve yöneticiler, play-off maçlarından galibiyet ile ayrılan taraf olacaklarına dair inançlarını aktardı. Başkan Berkay Üstündağ burada yaptığı konuşmada, "Yönetimim ve kendi adıma ama aynı zamanda tüm Mersin halkı adına hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Elinize, emeklerinize sağlık. Gerçekten çok güzel bir sezon geçirdik" dedi.

Sezon içerisinde gösterilen özverili mücadele ile MSK'nın Avrupa Kupaları'na direkt katılımı sağlayan bileti aldığını hatırlatan Asbaşkan Doğukan Uyan ise, "Çok özverili bir staff ve hocamızın öncülüğünde, ortaya koyduğumuz imkanları değerlendiren müthiş bir takım yapısıyla bu şehri resmen ödüllendirdiniz. Hepinize bundan dolayı öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bu büyük bir başarıydı. Burada müthiş bir ortam oluşturdunuz" diye konuştu.

Play-off sürecinin zorlu geçeceğini ancak hiçbir şekilde; 'Nasıl olsa Avrupa biletini aldık, ilk turda elenip hazırlıklarımıza bakarız' mantığı ile hareket etmeyeceklerinin altını çizen Uyan, "Hayır, biz onu istemiyoruz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Geldiğimiz noktada play-off'larda bu takımın son tura kadar gidebilmesi için biz yönetim olarak sizin tamamen arkanızda olacağız ve ihtiyaç duyabileceğiniz tüm desteği sizlere vermeye hazırız. Biz yolumuza yeni hedefler koyarak devam etmeyi istiyoruz. Biz burada sıralama için değil, bizden beklenilmeyeni, herkesin; 'Yapamazlar!' dediğini yapmak için buradayız. Bunu Türkiye Kupası'nda yaptık, yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Play-off çeyrek final eşleşmelerinde 2 galibiyete ulaşacak takım yarım finale yükselecek. Play-off'ta rakibi Anadolu Efes ile ilk maçını 30 Mayıs Cuma günü saat 18.00'da deplasmanda oynayacak olan MSK, ikinci maçta ise rakibini 01 Haziran Pazar günü saat 18.00'da Servet Tazegül Spor Salonu'nda ağırlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Bir grup dağcı yürüyüş sırasında altın dolu kutu buldu

Dağda yürüyüş yaparken altın dolu kutu buldular
Anne sütüne ticari yasak! Bakanlık düğmeye bastı

Bakanlığı harekete geçiren ihbar! Satışı resmen yasaklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular

Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Başıboş köpek, hastane kafeteryasına tuvaletini yaptı

Hastanede skandal görüntü
Bahar'ın başrolü diziden ayrılıyor

Beklenmedik gelişme! Bahar'ın başrolü diziden ayrılıyor
Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun basın toplantısında dedikleri olay oldu

Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun sözleri olay oldu
Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor

Hindistan'ın boykotu Türkiye'de milyon dolarlık sektörü vurdu
77 yaşındaki adam kameralı gözlük ile sokaktaki kadınları kayda aldı

77 yaşındaki adamdan akılalmaz sapıklık! Yakayı böyle ele verdi
Mezuniyet törenine öğrencinin protestosu damga vurdu

Mezuniyet törenine öğrencinin protestosu damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.