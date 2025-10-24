Mersin Spor Kulübü, Aliağa Petkim Maçında Galibiyet Serisi Başlatmak İstiyor

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Avrupa Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Mersin Spor Kulübü (MSK), hafta sonu deplasmanda oynayacağı Aliağa Petkim maçını kazanarak, galibiyet serisi başlatmak istiyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Avrupa Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden MSK Erkek Basketbol Takımı, hafta sonu oynayacağı Aliağa Petkimspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmanlarda oyuncular, başantrenör Can Sevim'in teknik taktikleri doğrultusunda çalıştı.

Deplasmanda oynayacakları karşılaşmanın kendileri için önemli olduğunu söyleyen başantrenör Can Sevim, "Zorlu ve yoğun bir süreci geride bıraktık. Deplasmanda 2 tane Şampiyonlar Ligi maçı oynadık. O sırada 3 tane de Türkiye Ligi maçı oynadık; ki bunlar da gerçekten çok zorlu karşılaşmalardı ve önemli takımlara karşı oynadık. Şimdi de takım olarak hem biraz dinlenme hem de iyi antrenman yapabilme şansı bulduğumuz bu haftada da Aliağa Petkim ile karşılaşacağız. Onlar da zor bir dönemden geçiyorlar. Lig'de istedikleri konumda değiller. Kendi evlerinde mutlaka bunu değiştirmek isteyeceklerdir. Sert bir karşılaşma bekliyoruz, buna hazır olmamız lazım. Maçın başından itibaren çok ciddi ve konsantre bir şekilde sahada olmamız lazım ki kazanıp emin adımlarla yola devam edebilelim" dedi.

LEON APAYDIN: İYİ BİR TAKIM OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM

Aliağa Petkim'in kaliteli oyunculardan kurulmuş iyi bir takım olduğunu söyleyen MSK oyuncularından Leon Apaydın ise "Kaliteli bir rakibe karşı oynayacağız ama bizim takımın daha kaliteli ve iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Güzel bir takım ortamı var. Şu an iyi çalışıyoruz. Umarız hafta sonu maçı kazanacağız. Avrupa bizim için yeni bir serüven. O maçlara da aynı Türkiye Süper Ligi'nde çalıştığımız gibi çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta Avrupa maçını evimizde oynayacağız. Taraftarımızla beraber maçı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

KARTAL ÖZMIZRAK: MAÇI KAZANIP, GALİBİYET SERİSİ BAŞLATMAK İSTİYORUZ

Carettaların önemli oyuncularından Kartal Özmızrak ise hafta sonu Aliağa Petkim mücadelesinin kendileri açısından önemli olduğuna dikkat çekti. Tofaş maçının ardından Aliağa Petkim'i de yenerek galibiyet serisi başlatmak istediklerini söyleyen Özmızrak, "Önemli bir maça çıkacağız. Geçen hafta kazandığımız Tofaş maçının ardından bir maç daha kazanıp galibiyet serisi başlatmak istiyoruz. Aliağa da hafta içi Avrupa Kupası oynadı. Onların bize karşı hazırlanmak için çok fazla zamanı olmayacaktır, bizim daha çok zamanımız oldu. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

İzmir Enka Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, 26 Ekim günü saat 18.00'da başlayacak.