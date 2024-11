Mersin Spor Kulübü, A. Efes ile Zorlu Bir Maça Hazırlanıyor

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde hafta sonu ligin güçlü ekiplerinden A. Efes'i konuk edecek Mersin Spor Kulübü (MSK) hazırlıklarını sürdürüyor. Güçlü bir rakiple mücadele edeceklerinin bilincinde olduklarını belirten başantrenör Can Sevim, "Taraftarımızın desteğiyle galip gelmek istiyoruz" dedi.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden MSK, hafta sonu oynanacak maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, başantrenör Can Sevim ve yardımcılarının verdiği taktik doğrultusunda, Pazar günü oynanacak maç için hazırlarını sürdürdü.

Can Sevim: "Zor bir karşılaşma olacak"

MSK'nın başantrenörü Sevim, rakiplerinin ligin en güçlü kadrolarından birine sahip olduğunun bilinci ile karşılaşmaya hazırlandıklarını söyledi. Sevim, "Süper Lig'de ilk yılımızda artık bu tarz takımlarla evimizde oynamaya başlıyoruz. Bizim için gerçekten çok değerli. Her şeyden önce Mersin'e bunu yaşatabildiğimiz için çok mutluyuz. Bizim açımızdan zor bir karşılaşma olacak tabiki ama hazırlıklarımız gayet iyi ilerliyor. Her geçen gün daha iyiye giderek, daha iyi işler yapmaya başladığımızı düşünüyorum. Bunu da sahaya yansıtıp rakibimiz karşısında galip gelerek, halkımıza bu duyguyu yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

"Taraftarımızın desteğiyle galip gelmek istiyoruz"

Sahaya çıktıkları andan itibaren taraftar desteğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Sevim, "Bizi gerçekten çok iyi destekleyen bir taraftar topluluğu var. Eminim ki bu haftaki mücadelede taraftar sayısı daha da artacaktır. Ama bu sadece bu karşılaşma ile kalmamalı. Her maçımızda artarak büyüyen bir taraftar, bize çok büyük itici güç sağlayacaktır. Onlarla beraber başaramayacağımız şey yok. Onların da desteğiyle bu maçta beklentilerin üstünde bir oyun ortaya koyabiliriz" dedi.

Tevfik Akdamar: "Evimizde maç kaybetmek istemiyoruz"

Oyunculardan Tevfik Akdamar da motivasyonlarının çok yüksek olduğunu belirterek, "Hazırlık sürecimiz çok iyi gidiyor. Motivasyonumuz çok güzel. Evimizde maç kaybetmek istemiyoruz. Çok zorlu bir maça çıktığımızın farkındayız. İtici gücümüz olan taraftarımızla birlikte galibiyet isteğimiz var. Günün sonunda evimizde maç kaybetmeden yolumuza devam edebiliriz. Çok tecrübeli bir ekibiz. Sahaya çıktığımızda 5'e 5 mücadele ediyoruz. Euro League'de çok iyi işler yapıyorlar ama sahaya çıktığımızda önemli olan topu çemberden geçirmek ve çok iyi savunma yapmak. Biz de buna çok iyi hazırlandık. Bunu parkeye yansıtırsak galip gelebileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Emre Tanışan: "Elimizden geleni yapacağız"

Oyunculardan Emre Tanışan ise taraftarın da desteğiyle karşılaşmaya galibiyet parolasıyla çıkacaklarını söyledi. Takım olarak iyi çalıştıklarını ve oldukça iyi durumda olduklarını belirten Tanışan, "Rakibimiz iyi bir takım ama biz de sahaya çıkacağız ve taraftarımızın desteğiyle elimizden geleni yapacağız. Bu nedenle taraftarımızın 10 Kasım'da itici güç olarak yanımızda olmasını istiyoruz" diyerek, Mersinli basketbolseverleri karşılaşmada kendilerine destek olmaya çağırdı.

10 Kasım Pazar günü Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak Mersin Spor Kulübü - A. Efes mücadelesi saat 15.30'da başlayacak. - MERSİN