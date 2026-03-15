Haberler

Mersin'den Galatasaray'a 38 sayılık dev fark

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Mersin Spor, sahasında Galatasaray MCT Technic'i 38 sayı farkla 114-76 yendi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Mersin Spor ile Galatasaray MCT Technic karşı karşıya geldi.

MERSİN'DEN GALATASARAY'A 38 SAYI FARK

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Mersin Spor, taraftarları önünde 38 sayı farkla 114-76 kazandı.

EN SKORER İSİMLER

Mersin Spor'da Cruz, attığı 21 sayıyla takımının ve maçın en skorer ismi olmayı başardı. Galatasaray'da Eric McCollum'un 18 sayısı yeterli olmadı.

DOKUZUNCU GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sonuçla birlikte Mersin Spor, bu sezonki 9. galibiyetini elde etti. Galatasaray ise bu sezon 10. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Hüseyin Çelik, Murat Ciner

Mersin Spor: Olaseni 11, Cowan 7, Cruz 21, Ergi Tırpancı 4, White 14, Kartal Özmızrak 19, March 14, Leon Apaydın 7, Chassang 4, Enoch 4, Koray Çekici 2, Hakan Sayılı 7

Galatasaray MCT Technic: Can Korkmaz 13, Palmer 5, Petrucelli 6, Gillespie 6, White 5, McCollum 18, Meeks 9, Rıdvan Öncel, Buğrahan Tuncer 7, Muhsin Yaşar 7, Tibet Görener

Cemre Yıldız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

