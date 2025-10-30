Haberler

Mersin'de Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası Başladı

Mersin'de Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ve IBSA iş birliğiyle düzenlenen Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası, Mersin'de 100'ün üzerinde sporcunun katılımıyla başladı. İlk gününde dünya rekorları kıran organizasyon, 2 Kasım'da sona erecek.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ve Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) iş birliğinde düzenlenen Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası Mersin'de başladı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) iş birliğinde Mersin'de bir otelde düzenlenen Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası, farklı ülkelerden sporcuların katılımıyla sürüyor. Türkiye, Gürcistan, Kazakistan, Moldova, Rusya (tarafsız ülke), Ukrayna, Çekya, Kenya ve Libya'dan 100'ün üzerinde sporcunun yer aldığı organizasyonda, sporcular kendi kilo kategorilerinde dereceye girmek için mücadele ediyor. Şampiyonanın ilk gününde, tarafsız sporcu Elena Strukova kadınlar 68 kilogram kategorisinde yaptığı 70 ve 71 kiloluk kaldırışlarla iki kez dünya rekoru kırdı. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı ve milli takım adına 8 sporcunun yarıştığı şampiyona, 2 Kasım'da sona erecek.

"Üç engel grubumuz var, bedensel, zihinsel ve görme engelliler"

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Genel Koordinatörü Serkan Baltacı, organizasyonun Türkiye açısından büyük bir önem taşıdığını ifade ederek, "Bitirdiğimiz Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları'nın ardından, diğer engel grubumuz olan görme engellilerle de tarihimizde ilk defa Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu ile birlikte Dünya Halter Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyoruz. Bu bizim için çok değerli. Üç engel grubumuz var, bedensel, zihinsel ve görme engelliler. Engel demeyi her ne kadar sevmesek de terminoloji bunu gerektiriyor" şeklinde konuştu.

"Müsabakalar dünya rekorlarıyla başladı"

Baltacı, Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası'nın Türkiye için tarihi bir organizasyon olduğunu belirterek, "Bugün burada madalya törenleriyle başlayacak organizasyonumuz, şu an müsabakalar dünya rekorlarıyla başladı. Şu anda 9 ülkeden, yüzün üzerinde sporcu mücadele ediyor. Tam tabiriyle dünyanın en güçlü görme engellileri şu an Mersin'de diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Afrika, Asya ve Avrupa'dan katılım var"

Organizasyonun uluslararası katılımıyla Türkiye açısından büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Serkan Baltacı, "Bu bizim için çok kıymetli çünkü üç kıtadan Afrika, Asya ve Avrupa'dan katılım var. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi olarak paydaşlarımız ve sponsorlarımızla birlikte bu organizasyona ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz. 2 Kasım'a kadar sürecek müsabakaları umarım Bedensel Engelliler Plaj Oyunları'nda olduğu gibi başarıyla tamamlayıp misafirlerimizi memnun şekilde uğurlayacağız" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zorbay Küçük'ün hangi maçlara bahis yaptığı ortaya çıktı

Hangi maçlara iddia oynadığı ortaya çıktı
Özgür Özel'in el işaretine Dilek İmamoğlu müdahale etti

Ele dikkat! Dilek İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e müdahale
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Ankara'yı karıştıran paylaşım: Meselenin aslı ortaya çıkınca apar topar gözaltına alındı

Ankara'yı karıştıran paylaşım: Gerçek ortaya çıkınca evinden aldılar
Zorbay Küçük'ün hangi maçlara bahis yaptığı ortaya çıktı

Hangi maçlara iddia oynadığı ortaya çıktı
Futbol maçında kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti

Futbol maçında kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Muhittin Böcek itirafçı olacağı iddiasını yalanladı

Muhittin Böcek gündemi sarsan iddiaya cezaevinden yanıt verdi
Kenan Yıldız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru

Milli yıldızımız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru
İspanyol Youtuber'ı Tarlabaşı'nda darbettiler

İspanyol Youtuber'ı Tarlabaşı'nda darbettiler
Dünya Bankası'ndan dikkat çeken altın tahmini: Yükselişi sürecek

Altın alacaklar dikkat! Dünya Bankası'ndan kritik tahmin
Benzine bu gece 1 lira 14 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam geliyor
Ev işlerini dakikalar içinde hallediyor! İşte insansı robot NEO'nun fiyatı

Tek tuşla çamaşır katlıyor, bulaşık yıkıyor! İşte robot NEO'nun fiyatı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.