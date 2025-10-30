Mersin'de Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası Başladı

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ve Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) iş birliğinde düzenlenen Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası Mersin'de başladı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) iş birliğinde Mersin'de bir otelde düzenlenen Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası, farklı ülkelerden sporcuların katılımıyla sürüyor. Türkiye, Gürcistan, Kazakistan, Moldova, Rusya (tarafsız ülke), Ukrayna, Çekya, Kenya ve Libya'dan 100'ün üzerinde sporcunun yer aldığı organizasyonda, sporcular kendi kilo kategorilerinde dereceye girmek için mücadele ediyor. Şampiyonanın ilk gününde, tarafsız sporcu Elena Strukova kadınlar 68 kilogram kategorisinde yaptığı 70 ve 71 kiloluk kaldırışlarla iki kez dünya rekoru kırdı. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı ve milli takım adına 8 sporcunun yarıştığı şampiyona, 2 Kasım'da sona erecek.

"Üç engel grubumuz var, bedensel, zihinsel ve görme engelliler"

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Genel Koordinatörü Serkan Baltacı, organizasyonun Türkiye açısından büyük bir önem taşıdığını ifade ederek, "Bitirdiğimiz Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları'nın ardından, diğer engel grubumuz olan görme engellilerle de tarihimizde ilk defa Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu ile birlikte Dünya Halter Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyoruz. Bu bizim için çok değerli. Üç engel grubumuz var, bedensel, zihinsel ve görme engelliler. Engel demeyi her ne kadar sevmesek de terminoloji bunu gerektiriyor" şeklinde konuştu.

"Müsabakalar dünya rekorlarıyla başladı"

Baltacı, Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası'nın Türkiye için tarihi bir organizasyon olduğunu belirterek, "Bugün burada madalya törenleriyle başlayacak organizasyonumuz, şu an müsabakalar dünya rekorlarıyla başladı. Şu anda 9 ülkeden, yüzün üzerinde sporcu mücadele ediyor. Tam tabiriyle dünyanın en güçlü görme engellileri şu an Mersin'de diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Afrika, Asya ve Avrupa'dan katılım var"

Organizasyonun uluslararası katılımıyla Türkiye açısından büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Serkan Baltacı, "Bu bizim için çok kıymetli çünkü üç kıtadan Afrika, Asya ve Avrupa'dan katılım var. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi olarak paydaşlarımız ve sponsorlarımızla birlikte bu organizasyona ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz. 2 Kasım'a kadar sürecek müsabakaları umarım Bedensel Engelliler Plaj Oyunları'nda olduğu gibi başarıyla tamamlayıp misafirlerimizi memnun şekilde uğurlayacağız" dedi. - MERSİN