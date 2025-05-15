Mersin'de Gençlik Haftası Kutlamaları Başladı

Mersin'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yılı kapsamında Gençlik Haftası kutlamaları başladı.

Mersin Valiliği himayesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz'ün yanı sıra şube ve ilçe müdürleri, gençlik merkezi temsilcileri, gençlik liderleri, gönüllü gençler, sporcular ve antrenörler katıldı. Atatürk Anıtına İl Müdürü Göksun Öz tarafından çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Öz, 19 Mayıs'ın ve Gençlik Haftası'nın gençler ve ülke geleceği açısından önemine vurgu yaptı. Öz, "106. yılını kutladığımız 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinliklerinin açılışını gerçekleştirdik. Hafta boyunca Mersin'in tüm ilçelerinde dolu dolu, coşkulu etkinlikler düzenleyeceğiz. Program kapsamında bisiklet kortejinden gençlik yürüyüşüne, konserlerden spor müsabakalarına kadar birçok etkinlik yer alıyor. Bu özel haftayı en güzel, en sağlıklı ve en anlamlı şekilde geçirmek istiyoruz" dedi. - MERSİN