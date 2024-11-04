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Mersin'de Avrupa Bocce Şampiyonası Sonuçlandı

Mersin'de Avrupa Bocce Şampiyonası Sonuçlandı
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Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar ve Karışık Çiftler Bocce (Volo) Şampiyonası sona erdi. Türkiye'nin milli takım sporcuları 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak başarılarına devam etti.

Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Kadınlar ve Karışık Çiftler Bocce (Volo) Şampiyonası sona erdi. Vali Ali Hamza Pehlivan, şampiyonada 3 altın, bir gümüş ve bir bronz madalya kazanan İnci Ece Öztürk, Buket Öztürk, Emine Dursun, Beyza Tatarlı, Mine Türker ve Mehmet Can Yakın'dan oluşan milli sporcuları tebrik etti.

Uluslararası Bocce Konfederasyonu, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle Mersin'de düzenlenen şampiyonada, 11 ülkeden 100 sporcu Toroslar Bocce Tesisi'nde mücadele etti. Mersin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen şampiyonada İnci Ece Öztürk, Buket Öztürk, Emine Dursun, Beyza Tatarlı, Mine Türker ve Mersinli sporcu Mehmet Can Yakın'dan oluşan milli takım 3 altın, bir gümüş ve bir bronz madalya kazanarak şampiyonaya damga vurdu.

Milli sporcular Mine Türker ve İnci Ece Öztürk kadınlar röle kategorisinde Fransız rakiplerini 46-44 yenerek altın madalyanın sahibi olurken, Buket Öztürk tek geleneksel kategorisinde İtalyan rakibini 12-8 mağlup ederek birinci, Emine Dursun ve Buket Öztürk çift geleneksel kategorisinde birinci, İnci Ece Öztürk basamak kategorisi final mücadelesinde İtalyan rakibine 40-37 yenilerek ikinci, Mehmet Can Yakın ve İnci Ece Öztürk karışık çiftler kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Şampiyonada dereceye girenlere ödülleri verilirken, Vali Ali Hamza Pehlivan, sporcuları şampiyonada gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik etti, başarılarının artarak devam etmesini diledi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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