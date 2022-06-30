Merkezefendi Süper Lig'de kalıcı olmayı sürdürecek

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Başkanı Veli Deveciler, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'e yakışır bir takım olduklarını ifade eden başkan Deveciler, "ING Basketbol Süper Lig'de devam ettiğimiz için çok mutluyuz. Amacımız genç, yetenekli, yerli ve yabancı oyuncuları bulup, yetiştirip, geliştirmek, maliyetlerimizi dengelemek ve uzun yıllar ligde kalıcı olmak" dedi. Ligde geçen sezon küme düşen Semt77 Yalovaspor'un geçen sezon 17 Nisan'da Aliağa Petkimspor'a son salisede yenildiği maçla ilgili yaptığı itiraz Tahkim Kurulu'nda görüşülürken, Merkezefendi, Süper Lig'deki ikinci sezonu için transfer arayışlarını sürdürüyor.

"Büyük bütçemiz yok, hiç bir zamanda olmayacak" diyen Merkezefendi Başkanı Deveciler, "Rakiplerimiz çok güçlü ve onlarla aynı yöntemlerle yarışma şansımız yok. Ama 3'üncü senemizde BSL denetiminden bir kez daha eksiksiz geçen, sorunsuz bir mali yapımız var. Akılcı bir kültürle mantıklı ve gelecek vaat eden bir anlayışla ilerlemeye devam edeceğiz. Yıllar haklı olduğumuzu gösterecek. Bize güvenin, bu takım gökten buraya gelmedi. En alttan kazana kazana bulunduğumuz yeri hak ederek geldik. Lig başlayacak ve herkes harika bir takımı sahada görecek. O yüzden takıma gelen genç oyuncuları motive etmek takımı sahiplenmek hepimizin görevi. Ortak akılla, hep birlikte, yeni ve gerçekçi bir anlayışla ligin heyecanını yaşayacağız. Kısa süre sonra takımla ilgili tercihleri, hangi kararların hangi gerekçelerle verildiğini sizlerle paylaşacağız. Basketbol severlere saygılarımızı sunuyor, sabırsızlıkla ligin başlamasını bekliyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Spor