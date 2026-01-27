Haberler

Merkezefendi'den kritik zafer

Merkezefendi'den kritik zafer
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde Karşıyaka'yı 83-81 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Başantrenör Zafer Aktaş, zorlu bir maçı kazandıklarını belirtirken, bu galibiyeti kulübe katkı sağlayan Yusuf Karataş'a ve destek veren Denizli taraftarına armağan etti.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde evinde Karşıyaka'yı 83-81 mağlup eden Merkezefendi Belediyesi Basket, üst üste 2'nci galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü. Denizli temsilcisi ligde 17 maç sonunda 7 galibiyet elde ederek haftayı 10'uncu sırada tamamladı. Başantrenör Zafer Aktaş, zorlu bir mücadeleyi kazandıklarını belirterek, "Böyle maçlarda erken oluşan farklar suni oluyor. Nitekim maçın sonu başa baş geçti. Son periyotta özellikle adam değişmeli savunmaya karşı hücumda kötü tercihler yaptık" dedi.

Rakip takımın kısa oyuncularının etkili performansına değinen Aktaş, "Karşı takımın guardları çok yetenekliydi ve savunmada bize sürekli zorluk çıkardılar. Savunmada sertleştik ve mental olarak çok zor bir maçı kazanmayı başardık. Bu galibiyeti, kulübümüze ve Denizli basketboluna büyük katkılar sunan Yusuf Karataş'a armağan ediyorum. Ayrıca, takıma büyük destek veren Denizli taraftarına teşekkür ediyorum" diye konuştu. Denizli temsilcisi pazar günü evinde Anadolu Efes'le karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

Dava günü gelip çattı! Adliyeye 15 korumayla geldi, işte ilk sözleri
Arnavutluk Başbakanı'nın İsrail parlamentosundaki konuşmasına 'Türkiye' çıkışı damga vurdu

İsrail parlamentosundaki konuşmasına "Türkiye" çıkışı damga vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

7 CHP'li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış

7 CHP'li başkanın davasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış
Fenerbahçe'ye Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor

Fener'e Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor
Sağlıkçıları taşıyan servis kaza yaptı, genç hemşire hayatını kaybetti

Henüz hayatının baharındaydı! Hemşire feci şekilde can verdi
Kritik eşik aşıldı! WhatsApp'ta artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

WhatsApp'ta artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
7 CHP'li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış

7 CHP'li başkanın davasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış
Tüm anlaşmaların anası! Hindistan ve Avrupa Birliği imzayı attı

Tüm anlaşmaların anası! Tarihi imzalar art arda geldi, yüzler gülüyor
3 hafta önce şampiyonluğun bir numaralı adayıyken tepetaklak oldular

3 hafta önce şampiyonluğun bir numaralı adayıyken tepetaklak oldular