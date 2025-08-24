Meriç Nehri, Su Sporları Merkezi Olacak

Edirne Valisi Yunus Sezer, ulusal ve uluslararası kürek yarışlarının yapıldığı Meriç Nehri'nin su sporları merkezi olacağını söyledi.

Meriç Nehri'nde devam eden Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nı izleyen Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, nehrin iki tarafının da muazzam şekilde dizayn edildiğini belirtti.

Kürek sporunun nehri taçlandırdığına dikkati çeken Sezer, "Kürekle ilgili hem Federasyonun hem Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ve yerelde TED Edirne Kolejinin bu işleri üstlenmesiyle bir yere gelen ve büyüyen bir proje gerçekleşti. Türkiye'nin her tarafından sporcumuz var burada. Onları burada görmek mutluluk verici." dedi.

Sezer, nehirde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Boğaziçi gibi birçok büyük kulübün yarıştığını dile getirdi.

Yarışları izleyenlerin güzel izlenimlerle kentten ayrıldıklarını belirten Sezer, bu tür organizasyonların şehrin ekonomik ve sosyal gelişimine de çok büyük katkıda bulunduğunu vurguladı.

"Burası bir ilk olacak"

Sezer, Meriç Nehri'nin su sporları merkezi olacağını, projenin tamamlandığını söyledi.

"Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Federasyonumuz konunun takibini yapıyor, biz de yerelde her türlü desteği vereceğiz." diyen Sezer, şunları kaydetti:

"Burada kürek sporcularının antrenman yapacakları, gerekli ekipmanları kullanabilecek alanlar oluşturulacak. Burası 7 gün 24 saat yaşayan, ona göre projelendirilen bir yer olacak. Tabii burada, DSİ'nin bulunduğu alanda tahsis çalışmaları tamamlandı. Buranın tahsisi Gençlik ve Spor Bakanlığımıza yapıldı ve proje çerçevesinde yapılacak işler birer birer tamamlanacak.

Sadece yarışmaların yapıldığı dönemlerde değil birçok kulübün gelip kalabileceği, antrenmanlarını yapabileceği bir cazibe merkezi haline getirilmesi lazım. Sadece yurt içi için değil yurt dışından da gelip burada kürek sporuyla uğraşan kulüplerin kalabilecekleri, antrenman yapabilecekleri alanı hazırlamak lazım. Türkiye'de burası bir ilk olacak. Meriç Nehri gibi bir parkur, dünyada ender parkurlardan bir tanesi."

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Edirne Valiliğinin desteğiyle projenin gerçekleştirildiğini anlattı.

Meriç Nehri'nin su sporları ve spor turizmi için cazibe merkezi olacağına işaret eden Ertürk, "Valimize teşekkür etmek istiyoruz. Kişisel olarak elini taşın altına koyuyor. Her şeyden önce bu, çocuklar için önemli. Edirnelilerin çocuklarını da buraya kazandırıp buradaki insanlara da katkı sağlayacak bir proje." diye konuştu.