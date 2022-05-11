Mercedes-Benz Türk'ten hentbola destek

Mercedes-Benz Türk, Türkiye Hentbol Federasyonu Milli Takımlar resmi ulaşım sponsorluğu ile spora verdiği desteği sürdürüyor.

Uzun yıllardır Türk sporu ve sporcusunun yanında olan Mercedes-Benz Türk, Türkiye Hentbol Federasyonu Milli Takımları'nın resmi ulaşım sponsorluğu ile Türk sporuna verdiği desteklere bir yenisini daha ekledi. Söz konusu sponsorluk anlaşması kapsamında düzenlenen imza töreninde Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, milli sporcuların konforunu ve güvenliğini en üst düzeyde sağlayacak şekilde tasarlanan Tourismo 16 RHD'yi, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç ve milli takım oyuncularına teslim etti.

Uzun yıllar profesyonel olarak hentbol oynaması sebebiyle Türkiye Hentbol Federasyonu Milli Takımları'nın resmi ulaşım sponsorluğunun gönlünde farklı bir yere sahip olduğunu belirten Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, "Mercedes-Benz Türk olarak, Türkiye'nin ekonomisi ve istihdamına sağladığımız katkıların yanı sıra yürüttüğümüz kurumsal sosyal fayda programlarımızla da ülkemize değer katıyoruz. Bu doğrultuda uzun yıllardır çeşitli spor branşlarında yaptığımız sponsorluklarla ülkemiz sporuna ve sporcularına destek olduk. Bugün imzasını attığımız Türkiye Hentbol Federasyonu Milli Takımları'nın resmi ulaşım sponsorluğu ile bu desteklerimize bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sporcularımızın ihtiyaçları doğrultusunda hazırladığımız otobüsümüz ile Kadın ve Erkek Milli Hentbol Takımı oyuncularımızın daha güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşımlarını sağlamış olacağız. Hentbol branşında gün geçtikçe gelişen Türkiye'nin hem Kadın hem de Erkek Milli Takımı ile gelecekte birçok zaferler kazanacağına inanıyorum. Yeni aracımızın Türkiye Hentbol Federasyonu ile Türkiye Kadın ve Erkek Milli Hentbol Takımlarımıza hayırlı olmasını ve önümüzdeki maçlarda şans getirmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor