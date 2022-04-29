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Menemenspor yeni sayfa açacak

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Menemenspor yeni sayfa açacak

Spor Toto 1'inci Lig'de Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 yenilince Cenk Laleci'nin yerine teknik direktörlük görevine Recep Yazıcı'yı getiren düşme hattındaki Nasadoge Menemenspor, son 4 maçta yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

ANKARA (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 yenilince Cenk Laleci'nin yerine teknik direktörlük görevine Recep Yazıcı'yı getiren düşme hattındaki Nasadoge Menemenspor, son 4 maçta yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Düşme hattında yer alan sarı-lacivertliler, pazar günü evinde oynayacağı Tuzlaspor maçına 3 puan parolasıyla hazırlanırken, Onursal Başkan Tahir Şahin de takımı bir an olsun yalnız bırakmıyor. Kalan 4 maçta Menemenspor ile kurtuluş mücadelesi verecek Recep Yazıcı, ligde kalacaklarına inandığını söyledi. Deneyimli teknik adam, "Takımımız bu 4 maçta elinden gelen mücadeleyi ortaya koyacaktır. Zorlu bir süreçteyiz ancak çok çalışarak ve inanarak gerekeni yapacağız" dedi. 


Demirören Haber Ajansı / Spor

KEÇİÖRENGÜCÜ, Recep Yazıcı, Spor Toto, Ankara, Spor, Haberler

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