Menemenspor yeni sayfa açacak

ANKARA (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 yenilince Cenk Laleci'nin yerine teknik direktörlük görevine Recep Yazıcı'yı getiren düşme hattındaki Nasadoge Menemenspor, son 4 maçta yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Düşme hattında yer alan sarı-lacivertliler, pazar günü evinde oynayacağı Tuzlaspor maçına 3 puan parolasıyla hazırlanırken, Onursal Başkan Tahir Şahin de takımı bir an olsun yalnız bırakmıyor. Kalan 4 maçta Menemenspor ile kurtuluş mücadelesi verecek Recep Yazıcı, ligde kalacaklarına inandığını söyledi. Deneyimli teknik adam, "Takımımız bu 4 maçta elinden gelen mücadeleyi ortaya koyacaktır. Zorlu bir süreçteyiz ancak çok çalışarak ve inanarak gerekeni yapacağız" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Spor