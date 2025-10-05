Menemen Futbol Kulübü Zirve Yarışında Puan Kaybetti
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Menemen Futbol Kulübü evinde 68 Aksaray Belediyespor'a uzatmada yakalanıp zirve yarışında yara aldı: 1-1. Menemen İlçe Stadı'nda ev sahibinin 10'uncu dakikada Baran'la bulduğu gole Aksaray uzatmanın 90+6'ncı dakikasında Onur'la karşılık verdi. Galibiyeti kaçıran Menemen bu sonuçla puanını 14 yaptı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor