Menemen Futbol Kulübü Zirve Yarışında Puan Kaybetti

Menemen Futbol Kulübü Zirve Yarışında Puan Kaybetti
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Menemen, evinde Aksaray Belediyespor ile 1-1 berabere kalarak puan kaybı yaşadı. Maçta Menemen'in 10'uncu dakikada Baran ile bulduğu gole Aksaray uzatmalarda Onur ile karşılık verdi.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Menemen Futbol Kulübü evinde 68 Aksaray Belediyespor'a uzatmada yakalanıp zirve yarışında yara aldı: 1-1. Menemen İlçe Stadı'nda ev sahibinin 10'uncu dakikada Baran'la bulduğu gole Aksaray uzatmanın 90+6'ncı dakikasında Onur'la karşılık verdi. Galibiyeti kaçıran Menemen bu sonuçla puanını 14 yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
