Menemen Futbol Kulübü'nde Belirsizlik Sürüyor: Taraftarlardan Açıklama

2'NCİ Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü'nde yeni sezon öncesi yönetim ve takımdaki belirsizliklerin sürmesi üzerine taraftarlar sosyal medyada bildiri yayınladı. Belirsizliklerin bir türlü son bulmadığını ifade eden sarı-lacivertliler, "Sezonun başlamasına çok az bir süre kalmışken kulüpteki belirsizlik bir türlü son bulmuyor. Kulübün Menemen dışından birine satılacağı haberleri, transfer yasağı, giden futbolcular, antrenörsüz sezona hazırlanan takım, personel ödemeleri, altyapı oyuncu ailelerinin kafalarındaki soru işaretleri gibi sıralanmış sorunlar Menemen kamuoyunu meşgul eden en büyük konu olarak ortada duruyor. Kulübün yabancı bir şahsa satılmasını biz Menemenspor sevdalıları ve belediye yönetimi olarak kabul etmezken, kulübün belediyeye devir işlemindeki belirsizlikle birlikte içinden çıkılmaz bir durum oluşmuştur" ifadelerini kullandı.

Sürecin bir an önce son bulmasını bekleyen futbolseverler açıklamanın devamında şu cümlelere yer verdi: "Bu yaşananların sürdürülebilir bir durum olmadığını yetkililere son kez hatırlatmak istiyoruz. Bu sezon artık şampiyonluğa kurulan bir kadro değil sadece netlik istiyoruz. Nitekim bu zamandan sonra öyle bir kadro kurmanın da imkansız olduğunun farkındayız. İmkansızlıklar bu seviyeye ulaşmışken Menemen'in genç evlatları ve geçen sezondan kadroda kalan futbolcu grubu ile lige katılacağız açıklaması yapılsın ve artık bu belirsizlik ortadan kalksın. Belediye yönetimi, kulüp yönetimi, iş adamları, bürokratlar herkes bir olsun. Menemenli gençlerin arkasında dimdik durup güvenlerini göstersin. Lige Menemen'in gençleri ile katılıp en iyi yaptığımız şeyi yapalım"