Menemen Futbol Kulübü - Aliağa Futbol: 2-1

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off yarışı veren Menemen Futbol Kulübü ve zirve hesapları yapan Aliağa Futbol'u karşı karşıya getiren İzmir derbisinde ev sahibi ekip geriye düştüğü maçı uzatmanın son anlarında üst üste attığı 2 golle kazanmayı başardı: 2-1.

Menemen İlçe Stadı'ndaki karşılaşmada Aliağa Futbol, 80'inci dakikada Harun'un penaltı golüyle öne geçti. Ev sahibi Menemen FK, 90+6'ncı dakikada Alican, hemen ardından 90+7'de Baran'ın golleriyle mucizevi 3 puana uzandı. Bu skorla üst üste ikinci galibiyetini alan Menemen FK puanını 25 yaparak Play-Off yarışını sürdürdü. Galibiyete çok yaklaşmışken uzatmanın son dakikasında kalesinde iki gol birden görüp yenilmenin şokunu yaşayan Aliağa ise 29 puanda kalarak liderlik yarışında fren yaptı. Aliağa ekibi deplasmandaki galibiyet özlemini de 3 maça çıkardı.