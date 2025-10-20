Menemen FK, Kahramanmaraş İstiklalspor ile 1-1 Berabere Kaldı

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst sıraları hedefleyen Menemen Futbol Kulübü evinde Kahramanmaraş İstiklalspor'la 1-1 berabere kalarak Play-Off hattına giremedi. Önceki hafta deplasmanda Bursaspor'a 3-0 kaybedip potadan çıkan sarı-lacivertliler, İstiklalspor beraberliği ile 8'inci sıraya kadar geriledi. Yağmur altında oynanan maçta öne geçmesine rağmen 75'inci dakikada Onur'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Menemen FK, 3 dakika sonra da gol yedi. Teknik direktör Bilal Kısa en kısa zamanda toparlanacaklarına inandığını belirtti. Menemen FK bu hafta şampiyonluk adaylarından Gebzespor'a konuk olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor