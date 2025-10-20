Menemen FK, Kahramanmaraş İstiklalspor ile 1-1 Berabere Kaldı
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Menemen Futbol Kulübü, Kahramanmaraş İstiklalspor ile 1-1 berabere kalarak Play-Off hattına giremedi. Maçta kırmızı kart gören Menemen, 75. dakikada 10 kişi kalınca gol de yedi. Teknik direktör Bilal Kısa, takımının en kısa zamanda toparlanacağını söyledi.
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst sıraları hedefleyen Menemen Futbol Kulübü evinde Kahramanmaraş İstiklalspor'la 1-1 berabere kalarak Play-Off hattına giremedi. Önceki hafta deplasmanda Bursaspor'a 3-0 kaybedip potadan çıkan sarı-lacivertliler, İstiklalspor beraberliği ile 8'inci sıraya kadar geriledi. Yağmur altında oynanan maçta öne geçmesine rağmen 75'inci dakikada Onur'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Menemen FK, 3 dakika sonra da gol yedi. Teknik direktör Bilal Kısa en kısa zamanda toparlanacaklarına inandığını belirtti. Menemen FK bu hafta şampiyonluk adaylarından Gebzespor'a konuk olacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor