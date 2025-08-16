Menemen FK, Kadrosunu Güçlendirdi!

Menemen FK, Adana 01 FK'dan sol bek Hakan Özkan ve Kuşadasıspor'dan stoper Batuhan Özduran ile transfer anlaşmaları yaptı.

Menemen FK, Adana 01 FK'dan 26 yaşındaki sol bek Hakan Özkan ile Kuşadasıspor'dan 26 yaşındaki stoper Batuhan Özduran'ı kadrosuna kattı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, uzun bir süredir devam eden suskunluğunu bozarak transfer çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz günlerde takımın başına Bilal Kısa'yı getiren sarı-lacivertliler, şimdi de iki takviye gerçekleştirdi. İzmir ekibi, Adana 01 FK'dan 26 yaşındaki sol bek Hakan Özkan ile Kuşadasıspor'dan 26 yaşındaki stoper Batuhan Özduran'ı kadrosuna kattı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Adana 01 FK'dan 26 yaşındaki sol bek Hakan Özkan ile 1 yıllık, Kuşadasıspor'dan 26 yaşındaki stoper Batuhan Özduran ile de 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Batuhan ve Hakan'a ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
