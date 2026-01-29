Haberler

Menemen FK'da seri bitti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçını kazanan Menemen Futbol Kulübü, Isparta deplasmanında 1-0 kaybederek serisini sonlandırdı. Teknik direktör Bilal Kısa, mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçını kazanan Menemen Futbol Kulübü, Isparta deplasmanından üzgün ayrıldı. Sarı-lacivertliler rakibine 1-0 kaybedip serisini sonlandırdı ve Play-Off dışında kaldı. 3 puanla 7'nci sıraya gerileyen Menemen FK'da teknik direktör Bilal Kısa üzgün olduklarını ancak mücadeleden vazgeçmeyeceklerini dile getirdi. Bilal Kısa, "İyi bir serimiz vardı. Tekrar aynı istikrarı gösterecek güçteyiz" dedi. Menemen FK hafta sonunda evinde Kırklarelispor'la karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD-İran savaşına ramak kala Türkiye'den kritik hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Sahnedeki kişi devlet başkanı

Şarkı söyleyen kişi devlet başkanı, yanındaki ise eski sevgilisi
Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu: Dört sene okudum, Altın Koza'm var

Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu
Sergen Yalçın'ın Haaland ile dalga geçtiği video yeniden gündemde

Haaland ile dalga geçtiği video yeniden gündemde
Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Sahnedeki kişi devlet başkanı

Şarkı söyleyen kişi devlet başkanı, yanındaki ise eski sevgilisi
Takımı son saniyede Şampiyonlar Ligi'nden elenen taraftar delirdi

Gördüğü manzaraya dayanamayıp televizyonu parçaladı
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden çuval çuval para kazandı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden çuval çuval para kazandı