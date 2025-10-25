Menemen FK, Gebzespor Deplasmanında Zirve Mücadelesi Verecek

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Bursaspor'a deplasmanda yenilip evinde Kahramanmaraş İstiklalspor'la berabere kalan Menemen Futbol Kulübü yarın zirve adaylarından Gebzespor deplasmanına çıkacak. Alaettin Kurt Stadı'nda Muhammed Taha Onat'ın yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Menemen FK takımında kırmızı kart cezalısı Onur Akdeniz ve sarı kart cezalısı Fırat Arslan, Gebzespor'a karşı forma giyemeyecek. Bu maç öncesi Menemen FK 15 puanla 8'inci sırada yer alırken, şampiyonluk mücadelesi veren Gebzespor ise 21 puanla 3'üncü durumda.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor