Melisa Aslı Pamuk, Yusuf Yazıcı ile ilişkisini ilan etti

Güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bir süredir aşk yaşadığı futbolcu Yusuf Yazıcı ile ilişkisini ilan etti. Pamuk, sosyal medya hesabından sevgilisiyle yurt dışı tatilinde çektirdiği romantik pozlarını yayınladı.

Son olarak Ego dizisinde başrol oynayan güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, gönlünü Fransa'nın Lille takımında forma giyen Yusuf Yazıcı'ya kaptırdı. Bir süredir Yazıcı ile gözlerden uzak aşk yaşayan Pamuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilişkisini ilan etti.

SARMAŞ DOLAŞ POZ VERDİLER

Melisa Aslı Pamuk geçtiğimiz aylarda hakkında çıkan aşk dedikodusuna sessiz kalmış ancak Yazıcı, Instagram hesabından güzel oyuncunun bir karesini paylaşmıştı. Sevgilisinin paylaşımına da sessiz kalan Pamuk, 5,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Yazıcı ile yurt dışı tatilinde çektirdiği romantik kareleri paylaştı. Sevgilisiyle ortak bir paylaşım yapan güzel oyuncu sadece siyah kalp emojisi koydu. Melisa Aslı Pamuk'un paylaşımına Özgecan Gürel ve Sevda Erginci'den tebrik yorumu geldi.

İşte Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın pozları...