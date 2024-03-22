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Melikgazi Kayseri Basketbol Takımında En Skorer İsim Aaryn Ellenberg

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Melikgazi Kayseri Basketbol takımında 2023-2024 sezonunda en skorer ismi 551 sayı atan Aaryn Ellenberg oldu.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol takımı oynadığı 28 maçta 2 bin 352 sayı atarken, 2 bin 314 sayı yedi. Sarı-kırmızılı takımda atılan 2 bin 352 sayının 551'ini Amerikalı oyuncu Aaryn Ellenberg kaydetti. Aaryn Ellenberg'i 389 sayı ile Claudia Cuic ve 321 sayı ile Gintare Petronyte takip etti. En az sayı üreten isim ise 10 sayı ile Goncagül Kavak oldu.

Aaryn Ellenberg - 551 sayı

Claudia Cuic - 389 sayı

Gintare Petronyte - 321 sayı

Joyner Holmes - 257 sayı

Ayşegül Günay Aladağ - 249 sayı

Dearica Marie Hamby-196 sayı

Damla Gezgin -129 sayı

Merve Arı - 79 sayı

Fatmanur Karakaş -50 sayı

Nazlı Bircan Gökdemir-37 sayı

Candan Eylül Dikmen - 12 sayı

Goncagül Kavak - 10 sayı - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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