Melikgazi Kayseri Basketbol Takımında En Skorer İsim Aaryn Ellenberg
Melikgazi Kayseri Basketbol takımında 2023-2024 sezonunda en skorer ismi 551 sayı atan Aaryn Ellenberg oldu.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol takımı oynadığı 28 maçta 2 bin 352 sayı atarken, 2 bin 314 sayı yedi. Sarı-kırmızılı takımda atılan 2 bin 352 sayının 551'ini Amerikalı oyuncu Aaryn Ellenberg kaydetti. Aaryn Ellenberg'i 389 sayı ile Claudia Cuic ve 321 sayı ile Gintare Petronyte takip etti. En az sayı üreten isim ise 10 sayı ile Goncagül Kavak oldu.
Aaryn Ellenberg - 551 sayı
Claudia Cuic - 389 sayı
Gintare Petronyte - 321 sayı
Joyner Holmes - 257 sayı
Ayşegül Günay Aladağ - 249 sayı
Dearica Marie Hamby-196 sayı
Damla Gezgin -129 sayı
Merve Arı - 79 sayı
Fatmanur Karakaş -50 sayı
Nazlı Bircan Gökdemir-37 sayı
Candan Eylül Dikmen - 12 sayı
Goncagül Kavak - 10 sayı - KAYSERİ