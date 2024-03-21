Melikgazi Kayseri Basketbol Normal Sezonu Tamamladı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlanırken, ligde mücadele veren Melikgazi Kayseri Basketbol da 2 bin 352 sayı üretti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol 2023-2024 sezonunda oynadığı 28 maçta 12 galibiyet ve 16 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar 28 maçta rakip potaya 2 bin 352 sayı atarken kendi potasında ise 2 bin 314 sayı gördü. Sarı-kırmızılılar ligi +38 sayı averajla tamamladı. İnişli çıkışlı bir grafik çizen Melikgazi Kayseri Basketbol, yeni sezonda da yoluna Süper Lig'de devam edecek. - KAYSERİ