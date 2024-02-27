Melikgazi Kayseri Basketbol, London Lions karşısında tur arıyor

Melikgazi Kayseri Basketbol, Avrupa arenasında son derece önemli bir maça çıkacak. Kayseri ekibi, EuroCup Women çeyrek final ilk maçında evinde 87-79 mağlup olduğu maçın rövanşında London Lions önünde tur arayacak.

Eşleşmenin ilk maçında Kayseri'de rakibine 87-79 mağlup olmaktan kurtulamayan Melikgazi Kayseri Basketbol, avantajı rakibine bırakmıştı. Turu zora sokan Kayseri ekibinin adını EuroCup Women yarı finaline yazdırabilmesi için güçlü rakibini İngiltere'de en az 9 sayı farkla mağlup etmesi gerekiyor.

Yarın İngiltere'nin başkenti Londra'da Copper Box Arena'da oynanacak olan mücadele Türkiye saati ile 22.00'da başlayacak. - KAYSERİ