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Melikgazi Kayseri Basketbol, London Lions karşısında tur arıyor

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Melikgazi Kayseri Basketbol, EuroCup Women çeyrek final rövanşında London Lions karşısında tur arayacak. İlk maçta mağlup olan Kayseri ekibi, en az 9 sayı farkla galip gelerek yarı finale yükselmek istiyor.

Melikgazi Kayseri Basketbol, Avrupa arenasında son derece önemli bir maça çıkacak. Kayseri ekibi, EuroCup Women çeyrek final ilk maçında evinde 87-79 mağlup olduğu maçın rövanşında London Lions önünde tur arayacak.

Eşleşmenin ilk maçında Kayseri'de rakibine 87-79 mağlup olmaktan kurtulamayan Melikgazi Kayseri Basketbol, avantajı rakibine bırakmıştı. Turu zora sokan Kayseri ekibinin adını EuroCup Women yarı finaline yazdırabilmesi için güçlü rakibini İngiltere'de en az 9 sayı farkla mağlup etmesi gerekiyor.

Yarın İngiltere'nin başkenti Londra'da Copper Box Arena'da oynanacak olan mücadele Türkiye saati ile 22.00'da başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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