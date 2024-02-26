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Melikgazi Kayseri Basketbol Galatasaray'ı mağlup etti

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Melikgazi Kayseri Basketbol, Galatasaray maçında 4 oyuncunun çift haneli sayılara ulaşmasıyla galibiyet elde etti.

Melikgazi Kayseri Basketbol evinde kazandığı Galatasaray maçında, 4 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol ligdeki 26. haftasını galibiyetle kapattı. Galatasaray'ı 105-97 yenen Melikgazi Kayseri Basketbol takımında 4 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı. Galatasaray maçında sarı kırmızılı takımda Dearica Marie Hamby 34, Aaryn Ellenberg 34, Joyner Holmes 17 ve Claudia Cuic 10 sayı ile oynadı. Bu sezon takımın skor yükünü çeken dört oyuncu ortaya koydukları başarılı performans ile dikkat çekiyor.

Sarı kırmızlı takımda en skorer isimler ise 34 sayı ile Dearica Marie Hamby ve Aaryn Ellenberg oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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