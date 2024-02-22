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Melikgazi Kayseri Basketbol, EuroCup Women çeyrek finalinde mağlup oldu

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Melikgazi Kayseri Basketbol, EuroCup Women çeyrek final ilk maçında evinde oynadığı İngiliz ekibi London Lions takımına 87-79 mağlup oldu. Maçın detayları ve skorlar...

Melikgazi Kayseri Basketbol, EuroCup Women çeyrek final ilk maçında evinde oynadığı İngiliz ekibi London Lions takımına 87-79 mağlup oldu.

Salon: Kadir Has

Hakemler: Yasmina Alcaraz, Jelena Tomic, Kirile Tvauri

Melikgazi Kayseri Basketol: Claudia Cuic 16, Aaryn Ellenberg 14, Ayşegül Günay Aladağ 8, Dearica Hamby 23, Gintare Petronyte 12, Damla Gezgin 6, Fatmanur Karakaş

London Lions: Temi Fagbenle 15, Megan Gustafson 26, Sheylanı Peddy 5, Karlie Samuelson 25, Holly Winterburn 9, Shanice Norton, Ivana Katanik 2, Abigail Meyers 2, Katsiaryna Snytsina 3, Savannah Wilkinson

1.Periyot: 26-30

Devre: 40-43

3. Periyot: 59-68

5 faul alan: Damla Gezgin - 34. 02 (Melikgazi Kayseri Basketbol) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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