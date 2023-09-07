Melikgazi Kayseri Basketbol, Erciyes Cup Turnuvası'nda galip geldi
Erciyes Cup Turnuvası'nın son gününde Melikgazi Kayseri Basketbol ile Bursa Uludağ Basketbol karşı karşıya geldi. Müsabakayı ev sahibi ekip Melikgazi Kayseri Basketbol 85-81 kazandı.
17. Erciyes Cup Turnuvası'nın son gününde Melikgazi Kayseri Basketbol ile Bursa Uludağ Basketbol karşı karşıya geldi. Müsabakayı ev sahibi ekip Melikgazi Kayseri Basketbol 85-81 kazandı.
Salon: Kadir Has Spor Salonu
Hakemler: Ahmet Kemal Digilli, Haldun Çoban, Kazım Kılıç
Melikgazi Kayseri Basketbol: Sevgi Tonguç (14), Aaryn Ellenberg (14), Fatmanur Karataş (4), Merve Arı (4), Ayşegül Günay Aladağ (5), Petronyte (19), Goncagül (2), Damla Gezgin (17), Nazlı Bircan Gökdemir (6)
Bursa Uludağ Basketbol: Williams (11), Masic, İpek (12), Nilay (8), Tuba (15), Vanakunaite (2), Baptiste (27), Efsun (6)
Periyotlar:
1.Periyot: 31-24 (Melikgazi Kayseri lehine)
Devre: 51-46 (Melikgazi Kayseri lehine)
3.Periyot: 64-61 (Melikgazi Kayseri lehine) - KAYSERİ