Mehmet Özdilek: Şifo Mehmet lakabı beni bozmadı, ama ismimin önüne geçti

Mehmet Özdilek: Şifo Mehmet lakabı beni bozmadı, ama ismimin önüne geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Mehmet Özdilek: Şifo Mehmet lakabı beni bozmadı, ama ismimin önüne geçti
Haber Videosu

Teknik Direktör Mehmet Özdilek, Haberler.com'da Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Beşiktaş'tan ayrılış sürecini, "Şifo Mehmet" lakabının etkisini ve futbolculuk kariyerindeki dönüm noktalarını anlatan Özdilek, Fenerbahçe'nin teklifini neden geri çevirdiğini de samimi ifadelerle paylaştı.

Haberler.com ekranlarında yayımlanan Haber Bahane programına konuk olan Mehmet Özdilek, futbolculuk kariyerinden özel hayatına dek birçok konuda içten açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'a duyduğu bağlılık, "Şifo Mehmet" olarak anılmanın etkisi ve futbola veda süreci dikkat çeken başlıklar arasındaydı.

"BEŞİKTAŞ'A SÖZ VERDİĞİM İÇİN FENERBAHÇE'Yİ REDDETTİM"

Mehmet Özdilek, 1990'lı yıllarda Fenerbahçe'den teklif aldığını ancak bu teklifi reddettiğini şu sözlerle açıkladı: "Fenerbahçe'nin teklifini Beşiktaş'a söz verdiğim için kabul etmedim." Futbol kariyerinin en uzun ve istikrarlı dönemini Beşiktaş'ta geçiren Özdilek, "Ben hiçbir zaman Beşiktaş'tan ayrılmak istemedim ama benden ayrılmak istediler" diyerek kulüple yollarının ayrılma sürecine de değindi.

Mehmet Özdilek: Şifo Mehmet lakabı beni bozmadı, ama ismimin önüne geçti

"ŞİFO MEHMET LAKABI, MEHMET ÖZDİLEK'İN ÖNÜNE GEÇTİ"

Kariyeri boyunca "Şifo Mehmet" lakabıyla anılan Özdilek, bu unvanın üzerindeki etkisini şu cümlelerle aktardı: "Şifo Mehmet lakabına yatırım yapmak beni bozmadı, ama Mehmet Özdilek'in önüne geçmiştir." Lakabın halk arasında kabul görmesiyle zamanla kendi isminin geri planda kaldığını belirten Özdilek, bu durumun hem olumlu hem de zorlu tarafları olduğunu belirtti.

Mehmet Özdilek: Şifo Mehmet lakabı beni bozmadı, ama ismimin önüne geçti

"FUTBOLU ZİRVEDEYKEN BIRAKTIM VE AĞLADIM"

Özdilek, profesyonel kariyerini en üst seviyede sonlandırmayı tercih ettiğini "Ben futbolu zirvedeyken bıraktım" sözleriyle vurguladı. Ancak jübile sonrası yaşadığı duygusal yoğunluğu şu cümlelerle paylaştı: "Jübilemi yaptıktan sonra tek başıma kaldığımda ağladım." Ayrıca "Anneme, 'Senin evladın Türkiye'nin en iyilerinden biri oldu' dedim" diyerek futbolun hayatında nasıl bir yer tuttuğunu ifade etti.

Haberler.com / Şevval Çelik - Spor
Müstehcen hesabı öğrenciler tarafından ifşa edilen kadın öğretmen meslekten men edildi

Müstehcen hesabı öğrenciler tarafından ifşa edilen kadın öğretmen meslekten men edildi
Tahliye edilen MasterChef Murat'ın son görüntüleri endişe yarattı

Tahliye edilen MasterChef Murat'ın son görüntüleri endişe yarattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Orlando Bloom'un kan arındırma tedavisi bilim dünyasında tartışma yarattı

Karayip Korsanları'nın yıldızı, tartışmalı sağlık tedavisiyle gündemde
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler

Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler
Eski Galatasaraylı Angelino'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak

Eski Galatasaraylı'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu

Ölüm haberinin ardından o görüntüler gündem oldu
Serdar Ortaç yıllar sonra sahnede yardım almadan yürüdü

Yıllar sonra ilk! Serdar Ortaç'ı görenler gözlerine inanamadı
Deniz Seki sahnelere fit döndü: 2 ayda 15 kilo verdi!

İki ayda 15 kilo veren Deniz Seki'nin zayıflama sırrı ortaya çıktı
İddialı tarzıyla dikkat çekti! Alemin Kıralı'nın Oben'i son haliyle bomba

Alemin Kıralı'nın Oben'i son haliyle bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.