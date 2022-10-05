Medipol Başakşehir, RFS maçı için Letonya'da Spor Haberleri UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü maçında yarın RFS ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, Letonya'ya geldi. UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü maçında yarın RFS ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, Letonya'ya geldi. Turuncu-lacivertli kafileyi taşıyan ve İstanbul'dan kalkan özel uçak, Letonya'nın başkenti Riga'daki Uluslararası Havalimanı'na indi. Kafile buradan otobüsle konaklayacağı otele geçti. Üst solunum enfeksiyonu geçiren Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu kafilede yer almadı. Belözoğlu'nun kendini iyi hissetmesi halinde yarın Letonya'ya gelme ihtimalinin bulunduğu belirtildi. Sakatlıkları bulunan Leo Duarte, Patryk Szysz ve Şener Özbayraklı ile adları UEFA listesinde yer almayan Philippe Keny ve Alexandru Epureanu kafilede bulunmuyor. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile asbaşkanlar Mustafa Eröğüt, Mesut Altan ve Mustafa Saral da kafileyle birlikte Letonya'ya geldi. Spor Kaynak: AA / Hilmi Sever UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir Letonya Spor Haberler

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