Medipol Başakşehir: 1-1

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Sarper Barış Saka (xx), Ceyhun Sesigüzel (xx), Bahtiyar Birinci (xx)

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü hafta mücadelesinde Altay evinde Medipol Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı. Konuk ekibin golünü 40'ıncı dakikada Trezeguet atarken, Altay'ın beraberlik sayısı 89'uncu dakikada Ceyhun'dan geldi. Bu sonuçla düşme hattında yer alan Altay 30 puana, Başakşehir ise 54 puana ulaştı. Altaylı taraftarlar ikinci yarıda takımları gerideyken alkışlarla protesto ettikleri futbolcuları yuhaladı. Taraftarlar, "Özgür bu takım senin eserin" sloganı atarak başkan Özgür Ekmekçioğlu'na da tepki gösterdi.

18'inci dakikada Altay'ın soldan kazandığı kornerde Rodriguez ceza sahasına ortaladı, arka direkte Björkander'in kafa şutunda kaleci Volkan köşeye giden topu son anda kornere tokatladı.

Müsabaka 1-1 sona erdi.