Mecnun Otyakmaz: Yeni bir yönetimle, yeniden adayız

Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz 17 Haziran'da yapılacak olan genel kurul öncesi 4 Eylül Stadı'nda basın toplantısı düzenledi. Cumartesi günü yapılacak genel kurula davette bulunan Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, adaylık konusunda açıklama yaptı. Otyakmaz, "2001 yılında yönetici olarak başladığımız görevime, 2004 yılında başkan olarak devam ettirdim. Hatırlayacağınız üzere başkanlığımın ilk yılında oluşturduğumuz yönetimle şampiyonluğa ulaşarak Süper Lig'e yükseldik. Bu yönetim gerçekten takdireşayan işler başardı ve Sivasspor Süper Lig hasretini dindirdi. Geçen yıl Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandık. Avrupa kupalarına katıldık. Geriye dönersek, 2020 yılında yaptığımız kongrede Sivasspor'un geleceğini emanet edeceğiz kadroları oluşturma kararı almıştım. Zira son yıllardaki olaylar beni bu düşünceye itmişti. Ancak maalesef güven sağlayacak bir kadro oluşmadığı için bu amacımı gerçekleştiremedim ve bayrağı teslim edemedim. Bu yüzden sezonun sonunda yapmış olduğum, 'Şu an aday değilim' açıklamasını yapmama rağmen hatırı sayılır kişilerin baskısıyla tekrar adam oldum. Zaten bu açıklamayı da şu an için geçerli diyerek kesin bir karar almadığımız da belirtmeye çalışmıştım. Bugün yeniden aday olduğumuzu açıklıyoruz. Yeni bir yönetim ile önümüzdeki dönemde yeniden aday olduğumuzu belirtmek istiyorum. Son kez olmak üzere bu görevi bir kez daha devam ettirme kararı aldım. Önümüzdeki 3 yıl, yeni başarılara imza atmak için elimizden gelen tüm mücadeleyi göstereceğimizi beyan ediyorum" dedi.

Otyakmaz, teknik direktörlük konusunda Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex de Souza ile görüşüldüğü yönündeki bir sor üzerine de, "Teknik direktörlük konusunda bütün alternatifleri düşünüyoruz. Ama şu anda resmi bir yönetim söz konusu değil. İlk toplantımızı yaptıktan sonra sizlerle bu adayları paylaşacağız. Öncelikle Rıza hocamızı davet etmiştim. Onunla bir yemek yiyeceğiz, konuşacağız. Sonra genel kurul olacak. Yeni yönetimle yapacağımız ilk toplantının ilk maddesi hoca tespiti olacak" dedi.

Sizce #Fenerbahçe 'nin yeni teknik direktörü kim olmalı? — Haberler.com (@Haberler) June 13, 2023