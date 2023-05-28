Mbappe tribündeki genç kadını kanlar içinde bıraktı! Maç sonunda gönlünü almasını bildi

Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain, deplasmanda RC Strasbourg'u yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşma öncesinde Kylian Mbappe'nin şutu tribündeki bir kadının yüzünde patladı. Kanlar içinde kalan kadına ekipler hemen müdahale ederken, mücadelenin ardından Mbappe, kadına forma hediye etti.

Paris Saint-Germain ile RC Strasbourg, Fransa Ligue 1'in 37. haftasında karşı karşıya geldi. PSG mücadeleyi kazanarak şampiyonluğunu ilan ederken, karşılaşmanın öncesinde talihsiz bir an yaşandı.

MBAPPE'NİN ÇEKTİĞİ ŞUT, KADININ YÜZÜNDE PATLADI

Maç öncesi ısınmada PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe'nin çektiği şut, tribündeki kadın taraftarın yüzünde patladı. Mbappe, kanlar içinde kalan kadının yanına gitti ve sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu.

FORMA HEDİYE ETTİ

Tedavisi sırasında da kadının yanında bulunan Mbappe, maç sonunda ise jest yaptı. Fransız yıldız, karşılaşmanın ardından kadına formasını hediye etti.