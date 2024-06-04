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Az daha kariyeri bitiyormuş! Mbappe'den çok konuşulacak itiraf

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PSG ile sözleşmesi sona erdikten sonra beklendiği gibi Real Madrid'e transfer olan yıldız golcü Kylian Mbappe, transferinin ardından Fransız ekibindeki son sezonuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mbappe, "PSG yönetimi beni bütün sezon oynatmayacaklarını söylemişti. Luis Enrique ve Luis Campos beni kurtardı" dedi.

2024-25 sezonundan itibaren 5 yıl boyunca Real Madrid forması giyecek olan Kylian Mbappe, geride bıraktığı PSG kariyeriyle ilgili konuştu. 25 yaşındaki futbolcu, özellikle Paris'teki son sezonu hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"HAYALİMDEKİ KULÜP İÇİN OYNAYACAĞIM"

Hayalini kurduğu kulübe geldiğini söyleyen Kylian Mbappe, "Mutluyum, çok mutluyum! Yüzümdeki gülümsemeyi görebilirsiniz. Mutlu bir oyuncu çok daha iyi performans gösterebilir. Hayalimdeki kulüp için oynayacağım. En az beş yıl Real Madrid'de olacağım. İlk andan itibaren bana güven veren Florentino'ya teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Mbappe'den PSG itirafı! Az daha kariyeri bitiyormuş

"İDOLLERİMDEN MESAJLAR ALDIM"

Aldığı mesajlardan ötürü çok mutlu olduğunu belirten Fransız forvet, "İdollerimden, Cristiano'dan, Ramos'tan, Casillas'tan, gelecekteki takım arkadaşlarımdan, herkesten mesajlar aldım. Kalbime dokundular. Hepsine teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

"PSG BENİ OYNATMAYACAKTI"

Geride kalan sezonun başında Paris Saint-Germain'den ayrılmak istediğini ancak bunun gerçekleşemediğini söyleyen Mbappe, "PSG yönetimi beni bütün sezon oynatmayacaklarını söylemişti. Luis Enrique ve Luis Campos beni kurtardı. Teknik açıdan bakacak olursanız, bu sezon benim standartlarıma göre en düşük sezon. Ancak yaşadığım onca şeyi düşünecek olursam, bu sezon benim için en iyisi olurdu. Gelecek sezon böyle bir istatistik beni tatmin etmez" sözlerini sarf etti.

Mbappe'den PSG itirafı! Az daha kariyeri bitiyormuş

BAŞARILARLA DOLU PSG KARİYERİ

Paris Saint-Germain, 2017-18 sezonunda kiralık olarak forma giyen Kylian Mbappe'nin bonservisini 2018 yılında Monaco'dan 180 milyon Euro bedelle almıştı. Geride kalan 7 sezonda Paris Saint-Germain formasını 308 maçta giyen Mbappe, 256 gol kaydetti. 25 yaşındaki futbolcu, 108 tane de asist yaptı. Mbappe, Paris Saint-Germain ile 6 Fransa Ligue 1 şampiyonluğu, 4 Fransa Kupası şampiyonluğu, 2 Fransa Lig Kupası şampiyonluğu ve 3 Fransa Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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