Maximiles Black 37. The Bodrum Cup Rüzgarla Coştu

Denizin büyüsü, yelkenin heyecanı ve Bodrum'un eşsiz ruhu bu yıl da Maximiles Black 37. The Bodrum Cup'ta buluştu. 'Nesillerce' teması ile düzenlenen organizasyonda 100'ün üzerinde tekne ve yaklaşık bin 500 yelkenci, beş gün boyunca 75 deniz millik parkurda rüzgarla yarıştı.

Yalıkavak Marina'dan start alan yarışlarda final Bodrum Limanı'nda yapıldu. 25 Ekim'de Ağanlar Tersanesi'nde düzenlenen ödül töreniyle tamamlanan yarışlarda şampiyonlar kupalarını kaldırdı. 5 etaptan oluşan mücadelede zaferin adı Beliz G oldu.

Festival havasında geçen yarışlarda Yalıkavak, Iasos ve Bodrum rotalarında heyecan dolu anlar yaşandı. Maximiles Black 37. The Bodrum Cup'ta dereceye giren ekipler şöyle sıralandı:

Maximiles Black 37. The Bodrum Cup şampiyonu: Beliz G

Maximiles Black 37. The Bodrum Cup Challenge Kupası Beliz G

37. Yıl Özel Kupası: MA

Opet Cruiser Kupası: İş Bankası Flyer

Bodrum'un en hızlısı (12 mil): Hızır 1

Yelkenlerin rüzgarla dans ettiği yarışlara karada da konserler ve etkinlikler eşlik etti. 20 Ekim'de kampana töreninin ardından DJ Deniz Savaş performansıyla başlayan etkinlikler, 21 Ekim'de Ruins Night Komodor Gecesi'nde DJ Muuv konseriyle devam etti. 24 Ekim'de Mandalin Bar'da Deniz Sipahi sahne alırken, 25 Ekim'deki ödül töreni sonrası Gaye Su Akyol konseriyle festival coşkusu doruğa çıktı.

The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, 37 yıldır süren deniz yolculuğunun Bodrum'un kültürel mirasına dönüştüğünü belirterek şunları söyledi: "Bu yıl 'Nesillerce' mottosuyla çıktığımız rota, geçmişi geleceğe bağlayan en güçlü sembol oldu. 1988'de birkaç denizcinin hayaliyle başlayan bu serüven, bugün Akdeniz'in en köklü deniz festivallerinden birine dönüştü. Aynı teknede baba ve oğulların yarıştığını görmek, bu mirasın kuşaktan kuşağa aktarım oldugunun en güzel göstergesi."

The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, organizasyonun yalnızca bir yarış değil, Bodrum'un kültürel kimliği olduğunu vurguladı. Aras, "37 yıldır bu organizasyon, denizciliğin ruhunu ve paylaşımın gücünü geleceğe taşıyor. The Bodrum Cup'ta bir baba ile oğul aynı teknede yarışabiliyor; bu, Bodrum'un kimliğini oluşturan en özel miraslardandır. The Bodrum Cup, Ege'nin rüzgarını barışın ve dostluğun diliyle birleştiriyor. Bu ruhu yaşatan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, yelken sporunun toplumsal bilince katkısını dikkat çekti. Lüle, "Sporun yaşamın bir parçası haline getirilmesini önemsiyoruz. The Bodrum Cup'ta yelken sporuna olan ilgiyi artırmak ve denizlerin korunmasına farkındalık kazandırmak bizim için değerli. Nesiller boyunca devam edeceğine inandığımız bu etkinliğin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Opet Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İletişim Lideri Gül Altan Yeltik ise organizasyonun sürdürülebilirlik açısından önemine değindi. Yeltik, "The Bodrum Cup, denizlerin korunması ve yerel ekonominin güçlenmesi açısından büyük değer taşıyor. Bu yılın teması, bizlere doğayı ve denizleri korumanın önemini bir kez daha hatırlattı. Tüm yelkencilerimizi ve emeği geçenleri gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Rüzgarın, dostluğun ve deniz sevgisinin buluşma noktası haline gelen Maximiles Black 37. The Bodrum Cup, bir kez daha Bodrum'un uluslararası denizcilik kültüründeki yerini pekiştirdi. - MUĞLA