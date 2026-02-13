Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor'u beşledi

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile ikas Eyüpspor karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray, 5-1'lik skorla kazandı.

GALATASARAY'DAN İÇ SAHADA EN ERKEN GOL

2. dakikada Galatasaray öne geçti. Lang'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Osimhen'in ortasında altıpas çizgisi önünde meşin yuvarlağa kafa vuran Yunus Akgün, ağları sarstı. Bu gol Galatasaray'ın bu sezon iç sahada attığı en erken gol oldu.

UĞURCAN'DAN KRİTİK KURTARIŞ

7. dakikada Yunus Akgün'ün orta alandaki hatasında topu kapan Umut Bozok, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Umut'un ceza yayından çektiği şutta Uğurcan, golü önledi.

ONGUENE ÇİZGİDEN ÇIKARDI

21. dakikada Icardi'nin ara pasında savunma arkasına sarkan Osimhen, ceza sahasına girdikten sonra karşı karşıya kaldığı kaleci Jankat Yılmaz'ın solundan geçerek, topu kaleye gönderdi. Eyüpsporlu Onguene, meşin yuvarlağı çizgiden kornere gönderdi.

MAURO ICARDI FARKI İKİYE ÇIKARDI

33. dakikada sarı-kırmızılılar, farkı 2'ye çıkardı. Lang'ın ceza sahası dışından sol çaprazdan çektiği şutta kaleci Jankat, meşin yuvarlağı çeldi. Jankat'tan dönen topu penaltı noktası civarında tamamlayan Icardi, fileleri havalandırdı.

EYÜPSPOR 10 KİŞİ KALDI

38. dakikada ikas Eyüpspor, 10 kişi kaldı. Orta alanda kendisine gelen topu iyi kontrol edemeyen Bedirhan Özyurt, meşin yuvarlağı Yunus Akgün'e kaptırdıktan sonra bu oyuncuya faul yaptı. Hakem Çağdaş Altay, bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle bu pozisyonda Bedirhan'ı direkt kırmızı kartla cezalandırdı.

GALATASARAY İKİNCİ YARIYA DA GOLLE BAŞLADI

Karşılaşmanın 48. dakikasında skor 3-0 oldu. Eyüpspor'da Onguene'nin pasında araya giren Osimhen kaleciden sıyrılıp pasını ceza sahasının sağındaki Icardi'ye çıkardı. Icardi yaptığı vuruşla farkı üçe çıkardı.

ICARDI GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Karşılaşmanın 70. dakikasında Icardi, hat-trick yaptı. İlkay Gündoğan'ın savunma arkasına pasında topla buluşan Barış Alper, savunmadan sıyrılarak ceza sahasına koşu yapan Icardi'ye pasını çıkardı. Icardi tek vuruşla topu üçüncü kez ağlarla buluşturdu.

MAURO ICARDİ TARİHE GEÇTİ

Sarı-kırmızılıların yıldızı Mauro Icardi, 33, 48 ve 70. dakikalarda attığı gollerle hem maçın hem de stat tarihinin en özel anlarından birine imza attı. Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde attığı gollerle stat tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elde etti. 47 gole ulaşan yıldız futbolcu, 44 golü bulunan Burak Yılmaz'ı geride bırakırken, 39 gollü Selçuk İnan ise listenin üçüncü sırasında yer aldı.

EYÜPSPOR SANİYELER SONRA KARŞILIK VERDİ

Eyüpspor, 71. dakikada farkı üçe indirdi. Rotariu'nun sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde ayaklardan seken topu önünde bulan Metehan farkı üçe indirdi.

MAÇTA ALTINCI GOL GELDİ

Mücadelenin 87. dakikasında skor 5-1 oldu. Osimhen'in pasında sağ kanatta topla buluşan Singo ceza sahasına girdikten sonra yerden ortasını açtı. Top Icardi'ye gelmeden müdahale etmek isteyen Onguene ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi ve skor 5-1'e geldi.

GALATASARAY LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve mücadeleyi Galatasaray kazandı. Bu sonuçla birlikte puanını 55'e yükselten Galatasaray, liderliğine devam etti. Eyüpspor ise 18 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray, Konyaspor deplasmanına gidecek. Eyüpspor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.