Mauro Icardi'nin Galatasaray kariyeri

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Galatasaray kariyerinde 134 resmi maçta 77 gol attı. Icardi, 4 sezon sonunda sarı-kırmızılıların en golcü yabancı futbolcusu oldu.

Galatasaray, sözleşmesi sona eren Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'ye veda etti. Sarı-kırmızılılar sosyal medya hesabından, 'Böyle bir aşk unutulmaz' diyerek Icardi için duygusal bir paylaşım yaptı. Böylece 8 Eylül 2022 tarihinde başlayan Galatasaray - Mauro Icardi birlikteliği 15 Temmuz 2026 tarihinde resmi olarak sona erdi. Aslan'ın üst üste kazandığı 4 lig şampiyonluğunun başlangıcında yer alan Icardi, efsane olarak kulüpten ayrıldı.

2022'de kiralık, 2023 yılında bonservisiyle transfer oldu

Galatasaray, ilk olarak 2022 yılının eylül ayında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak Arjantinli futbolcuyu kadrosuna kattı. Bu dönemde başarılı bir performans sergileyen ve taraftarın sevgilisi olan Icardi, 2023 yılının temmuz ayında ise 10 milyon Euro bonservis ödenerek yeniden Aslan oldu ve 3 yıl daha formayı giydi.

Taraftarın en sevdiği futbolcu oldu

Mauro Emanuel Icardi Rivero, attığı gollerin dışında ikonik gol sevinci, sarı saçları, gol şarkısı ve sempatik hareketleriyle de sadece sarı-kırmızılı taraftarların değil, Türkiye'de birçok kişinin sevdiği biri oldu. Bazı taraftarlar ona benzemek için saçlarını sarıya boyatırken, şarkıcı Simge Sağın'a ait 'Aşkın olayım' şarkısı da uzun süre listelerde ilk sırada yer aldı. Çocuklar ise onun gol sevincini sürekli paylaşım yaparak örnek aldı.

İlk golü Alanyaspor'a, son golünü Gençlerbirliği'ne attı

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla ilk golünü 23 Ekim 2022'de İstanbul'da oynadıkları Alanyaspor maçında kaydederken, son golünü ise 18 Nisan 2026'da Ankara'daki Gençlerbirliği müsabakasında attı.

134 maç, 77 gol

Icardi, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 96, Şampiyonlar Ligi'nde 16, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Avrupa Ligi'nde 6'şar, Türkiye Kupası'nda 6 ve TFF Süper Kupa'da da 4 olmak üzere toplam 134 resmi müsabakada görev aldı. 33 yaşındaki futbolcu bu süreçte 77 kez de gol sevinci yaşadı.

2023-2024 sezonunda gol kralı oldu

Galatasaray'ın şampiyonluklarında büyük rol oynayan Mauro Icardi, 2023-2024 sezonunda kişisel olarak önemli bir başarılı elde etti. Söz konusu sezonda Süper Lig'de 34 müsabakada oynayan Arjantinli futbolcu, 25 kez rakip fileleri havalandırarak gol kralı oldu.

Çapraz bağ sakatlığı yaşadı, 281 gün sonra döndü

Galatasaray'da çok önemli performans sergileyen Mauro Icardi, 3. sezonunda kötü günler yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'nde 7 Kasım 2024 tarihinde RAMS Park'ta İngiliz ekibi Tottenham ile oynanan maçta sakatlanan Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildi. Uzun bir tedavisi süreci geçiren 33 yaşındaki futbolcu, 15 Ağustos 2025 tarihinde ligdeki Fatih Karagümrük mücadelesiyle 281 gün sonra sahalara döndü.

6 kupa kazandı

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Galatasaray kariyerinde birçok başarıya imza attı. 33 yaşındaki futbolcu, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de şampiyonluk yaşarken, 2023-2024 sezonunda TFF Süper Kupa ve 2024-2025 sezonunda da Türkiye Kupası'nı kazandı.

Galatasaray'ın en golcü yabancı futbolcusu oldu

Bütün bu başarılarının yanında Mauro Icardi, Galatasaray tarihinin en çok gol atan yabancı futbolcusu oldu. Icardi, 72 golü bulunan sarı-kırmızılıların efsanesi Gheorghe Hagi'yi geçerek, Aslan'daki kariyerini 77 golle tamamladı.

33 yaşındaki futbolcu ayrıca Süper Lig'de kaydettiği 65 golle de sarı-kırmızılıların bu kulvarda en çok gol atan yabancı futbolcusu ünvanını aldı.

RAMS Park'ın en golcüsü

Galatasaray'ın en golcü yabancı futbolcusu olan Mauro Icardi, 2011 yılında hizmete giren Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta en çok gol kaydeden futbolcu oldu. Arjantinli futbolcu, bu statta toplam 47 gol sevinci yaşadı.

Derbilerde 8 gol attı

33 yaşındaki futbolcu, derbilerde gösterdiği performansla da takımının kazanmasına önemli katkılar verdi. Icardi, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 8 maçta 3 gol kaydederken, Beşiktaş ile oynadığı 7 müsabakada da 5 gol sevinci yaşadı. Arjantinli futbolcu böylece iki takıma karşı derbilerde toplam 8 kez rakip fileleri havalandırdı.

Mauro Icardi, Galatasaray'da ilk olarak 99 numaralı formayı giydi daha sonra 9 numaraya geçiş yaptı ve kulüpten efsane olarak ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı