Mauro İcardi'den manidar paylaşım

Güncelleme:
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, takım arkadaşları arasında geçen çatışmalara ve gerçeklerin ortaya çıkmasına dair çarpıcı ifadeler kullandı. Icardi, 'Siz zaten lekeliydiniz' diyerek eleştirilerde bulundu.

GALATASARAY'IN Arjantinli oyuncusu Mauro Icardi, kendi sosyal medya hesabından muhatabı netlik kazanmayan bir açıklamada bulundu.

Mauro Icardi'nin açıklaması şu şekilde:

"Zarar vermek için birlikte çalışıyorlardı, gürültünün onları koruduğuna ikna olmuşlardı. Bugün ise ilk kimin kurtulacağını görmek için yarışıyorlar. Sorun hiçbir zaman ben değildim. Sorun, gerçek kendi başına yürümeye başladığında suçlayacak kimselerinin kalmamasıydı. Ben yoluma devam ettim. Siz ise arkada kaldınız, artık savunulamayacak yalanları sürdürmek için birbirinizle kavga ettiniz.

Çünkü son hep aynıdır: Sahteler birbirini yiyip bitirir. Kimse tek bir kelime etmeden onları düşerken izlemekten daha mükemmel bir adalet yoktur. ve gerçek ortaya çıktığında; ne grupları, ne söylemleri, ne de cesaretleri kaldı. Birlikteyken güçlü olduklarını sandılar. Gerçek, onları fareler gibi ayırdı. Tek başınıza kurtulma sırası gelene kadar birbirinizi savunuyordunuz... Konuşurken büyüdüler ama kanıtlama vakti gelince küçüldüler.

Ben tartışmadım. Aslan sırtlanlarla tartışmaz, onların kendi aralarında kavga etmesine izin verir. ve ne tuhaf ki... Şimdi birbirinizi ihbar ediyorsunuz. 'Takım' olmaktan 'başının çaresine bak' moduna geçtiniz. Suç ortaklığından sanıklığa... Birlikte bağırmaktan sessizce birbirini parmakla göstermeye...

Sizi kirletmeme gerek kalmadı. Siz zaten lekeliydiniz. Bana saldırırken, kendi sonunuzu imzaladınız.

Ben sadece izledim... ve bu sonu alkışladım."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
