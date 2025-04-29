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Mauro Icardi'den bomba Ali Koç paylaşımı

Mauro Icardi'den bomba Ali Koç paylaşımı
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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya üzerinden Fenerbahçe taraftarlarının yönetimi protesto ettiği bir videoyu paylaştı. 'Ali Koç' yazılı forma ile daha önce de gündeme gelen Icardi, bu kez Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a tepki gösteren taraftarları paylaştı ve 'Olur mu sevgili Fenerbahçeliler, devam etsin bizce' notunu düştü. Icardi'nin bu paylaşımı büyük yankı uyandırdı.

Süper Lig devi Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya paylaşımıyla bir kez daha gündem oldu. Daha önce şampiyonluk kutlamalarında 'Ali Koç' yazılı forma ile kutlama yapan Icardi, Fenerbahçe Başkanı'na bu kez paylaşımında yer verdi.

"OLUR MU SEVGİLİ FENERBAHÇELİLER"

Fenerbahçeli taraftarların Koç'a tepki gösterdiği anları alıntılayan Icardi, "Olur mu sevgili Fenerbahçeliler, devam etsin bizce" yazdı.

Icardi, paylaşımında ayrıca gülücük ile sarı ve kırmızı kalp emojileri de kullandı. Galatasaray'da bu sezon sakatlığından önce 14 maçta süre bulan Icardi, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.

İşte o paylaşım;

Mauro Icardi'den bomba Ali Koç paylaşımı

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıKartal Doğan:

Kıçı kırık futbolculara saygısızlık aşılayan yöneticileri edep, saygı ve ahlaka davet ediyoruz. Tabi Mert Hakan Yandaş'ı sırf bu yüzden takımda tutanlarda dahil.

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Haber YorumlarıBabayaro:

Ali Koç Fenerbahçe yi bu boynuzlu Gavat lara madara ettin

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Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıKonyali:

ne yapasan yeridir aslan parcasi !

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme6
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Haber Yorumlarısedat :

Bu kanalın yöneticisi 6S amigosu adminlerin farkında değil ya da bilerek yol veriyor. Bu tip haberlerin verilişi hep böyle.

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Haber Yorumlarıalperen84:

Ali koçtaki ego hırs ve gurur tavan yapmış durumda biraz zor gider gibi

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Haber YorumlarıDEMOKRAT:

Icardi bizim yazacağımızı yazmış. Yorum bu kadar :)

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Haber YorumlarıKadmir Kadmir:

ben 50 yaşındayım ve fenerde sadece 3 başkan gördüm gelen gitmiyor sonra neden. başarısız gelen kendine cumhuriyet kurup diktatör oluyor sonrasında yok halkımız yendi yok hakem yok bilmem ne yav kalkın o koltuklardan yazık taraftara

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Haber YorumlarıEnes Tığrak:

fener bir yrrk olsaydı yine agzınızda bu kadar dolandırırmıydınız?

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Haber YorumlarıMehmet TAŞKIN:

Bu boynuzlunun ölmüşlerini s2yim ağzı olanı konuşuyor

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