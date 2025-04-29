Mauro Icardi'den bomba Ali Koç paylaşımı
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya üzerinden Fenerbahçe taraftarlarının yönetimi protesto ettiği bir videoyu paylaştı. 'Ali Koç' yazılı forma ile daha önce de gündeme gelen Icardi, bu kez Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a tepki gösteren taraftarları paylaştı ve 'Olur mu sevgili Fenerbahçeliler, devam etsin bizce' notunu düştü. Icardi'nin bu paylaşımı büyük yankı uyandırdı.
Süper Lig devi Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya paylaşımıyla bir kez daha gündem oldu. Daha önce şampiyonluk kutlamalarında 'Ali Koç' yazılı forma ile kutlama yapan Icardi, Fenerbahçe Başkanı'na bu kez paylaşımında yer verdi.
"OLUR MU SEVGİLİ FENERBAHÇELİLER"
Fenerbahçeli taraftarların Koç'a tepki gösterdiği anları alıntılayan Icardi, "Olur mu sevgili Fenerbahçeliler, devam etsin bizce" yazdı.
Icardi, paylaşımında ayrıca gülücük ile sarı ve kırmızı kalp emojileri de kullandı. Galatasaray'da bu sezon sakatlığından önce 14 maçta süre bulan Icardi, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.
İşte o paylaşım;