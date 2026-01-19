Mathias Lovik: 'Trabzonspor'da olduğum için mutluyum'

Trabzonspor'un İtalya Serie A ekiplerinden Parma'dan transfer ettiği Norveçli futbolcu Mathias Lovik, Trabzon'a geldi. Lovik, " Trabzonspor'da olduğum için mutluyum" dedi.

Bordo-mavili kulübün Parma'dan kadrosuna kattığı Mathias Lovik, özel uçakla saat 20.30 sıralarında Trabzon'a iniş yaptı. Havalimanında taraftarların ilgisiyle karşılanan Lovik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Lovik, " Trabzonspor'da olduğum için mutluyum. Taraftarla buluşmayı bir an önce istiyorum. Trabzon'a ilk gelişim değil. Daha önce Molde FK formasıyla buraya gelmiştim. O dönem Covid süreciydi. Kulüp bana beklentilerden, hedeflerden ve benden neler istediklerinden bahsetti. Anlatılan proje çok hoşuma gitti. Bir an önce başlamak istiyorum. Sörloth ve Trondsen ile henüz bir görüşmem olmadı. Herkesin tanıdığı, bildiği oyuncular. Sıradaki Norveçli olmak benim için gurur verici" dedi.

"Daniel Karlsbakk ile umarım rüyamız gerçekleşir"

Lovik, Trabzonspor'un gündeminde olduğu iddia edilen arkadaşı Daniel Karlsbakk ile ilgili olarak ise, "En iyi arkadaşlarımdan biri. Burada birlikte oynamayı isterim. Bu bizim uzun zamandır hayalini kurduğumuz bir rüya. Umarım gerçekleşir ama futbol bu, ne olacağını bilemezsiniz. Yine de umudum var" ifadelerini kullandı.

"En büyük hayalim Manchester United forması giymek"

Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı oynadığını hatırlatan Norveçli futbolcu, "Taraftarların ne kadar tutkulu olduğunu biliyorum. Burada elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bu forma için savaşacağım. En büyük hayalim bir gün Manchester United forması giymek. Ancak şu an Trabzonspor oyuncusuyum ve tüm odağım burada başarılı olmak" diye konuştu.

Trabzonspor'un yeni transferi Mathias Lovik'in sağlık kontrollerinin ardından yarın yapılacak antrenmana katılması bekleniyor. Norveçli oyuncu, bordo-mavili ekipte 14 numaralı formayı giyecek. Bu numara daha önce Danylo Sikan'a aitti. - TRABZON