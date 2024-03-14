Masal Özgü Koyuncu Paletli Yüzme Bireysel Kış Türkiye Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu

İstanbul Su ve Doğa Spor Kulübü sporcusu Masal Özgü Koyuncu, Paletli Yüzme Bireysel Kış Türkiye Şampiyonası'nda 50 metre, 100 metre ve 200 metre çift palet branşında birinci oldu.

İstanbul'da 13-15 Şubat 2024 tarihlerinde düzenlenen Paletli Yüzme Bireysel Kış Türkiye Şampiyonası'nda Masal Özgü Koyuncu 50 metre, 100 metre ve 200 metre çift palet branşında 'Açık Yaş' kategorisinde şampiyon oldu. Masal Özgü, 51: 58'lik derecesi ile 100 metrede kendi rekorunu egale ederken, 23.43'lük derecesi ile 50 metre çift palette Türkiye rekorunu kırdı. - İSTANBUL