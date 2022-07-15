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Masa Tenisi sporcularından Başkan Gürün'e ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Masa Tenisi sporcularından Başkan Gürün'e ziyaret

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Masa Tenisi takımı sporcuları Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ü ziyaret etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Masa Tenisi takımı sporcuları Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ü ziyaret etti.

Yurtiçinde ve Yurtdışında birçok müsabakada madalya kazanan masa tenisi sporcuları ziyaretleri sırasında tek tek söz alarak Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine vermiş olduğu destekler nedeniyle Başkan Gürün'e teşekkür ettiler.

Masa tenisi sporcularının ziyaretinde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla'da büyük bir aile olduklarını, bu ailenin fertlerinin ulusal ve uluslararası turnuvalarda ülkemizi başarı ile temsil etmesinden gurur duyduklarını söyledi. Başkan Gürün, "Masa tenisi branşımızda 8 kadın, 12 erkek lisanslı sporcumuz bulunuyor. Sporun farklı branşlarında ise Büyükşehir ailesi olarak Bin 717 sporcumuz var. Ülkemizi ve Muğla'mızı farklı branşlarda başarı ile temsil eden sporcularımız her geçen yıl göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. 7'den 70'e ülkemizi ve Muğla'mızı gururlandıran sporcularıma ve antrenörlerine teşekkür ediyorum. Ailemizin en atletik ve kabiliyetli bireyleri olan sporcularımıza gelen transfer teklifleri ise ayrı bir gurur kaynağımız. Büyükşehir ailesi olarak spora, sporcuya destek olmaya, milli takım düzeyinde sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Osman Gürün gençlik Muğla Spor Haberler

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