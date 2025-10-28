Marmarisli Kickboks Sporcuları Cumhuriyet Kupası’nda 11 Madalya Kazandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde katıldıkları her müsabakada madalya ve kupa ile dönen Kickboks sporcuları en son katıldıkları Cumhuriyet kupasında da 11 madalya ve bir kupa ile ilçeye gurur yaşattı.

Türkiye Kickboks Federasyonu Muğla il temsilciliği tarafından Muğla'da düzenlenen turnuvada 11 birincilik madalyası kazanan 9 ile 17 yaşlarındaki öğrenciler hedeflerinin dünya şampiyonluğu olduğunu ifade ettiler.

Marmaris Terkan Ercan Kickboks Kulübünün şampiyon öğrencileri Karahan Çinkılıç, Alya Ercan, Tunca Ünal, Murat Kaya, Hira Ercan, Tuğba Yavuz, Zeynep Gül, Cemre Jane Tekin, Esmey Elif Yumrukçu, Zeynep Balcı, Oktar Marko Dinç, başarılarını haftanın üç günü yaptıkları sıkı antrenman ve disiplinli çalışmaya bağlı olduğunu belirttiler.

Marmaris'e birincilik madalyası getiren öğrencilerden 12 yaşındaki Esmey Elif Yumrukçu "2 yıldır bu sporu yapıyorum. Bu maçta 2 rakibimi yenerek birincilik kazandım. Hedefim Türkiye Şampiyonası'na gitmek ve ardından Dünya Şampiyonası'nda yarışmak" dedi.

9 yaşındaki Zeynep Gül ise "Bu maçta sadece bir rakiple dövüştüm ve onu yendim" diyerek hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu belirtti.

9 yaşındaki birinci Murat Kaya "Hedefim, dünya şampiyonu olmak ve büyük organizasyonlarda yer almak. Haftada üç gün antrenmanlara geliyorum ve düzenli olarak çalışıyorum" diye konuştu.

17 yaşındaki Karahan Çinkılıç 'Hedefim dünya şampiyonasına kadar ilerlemek ve tabii ki milli takıma girmek ' dedi.

8 yaşından bu yana Kickboks sporu yaptığını ifade eden 11 yaşındaki Cemre Jane Tekin ' Çok çalışıyorum hedeflerim arasında Türkiye ve Dünya şampiyonluğu var' derken, 11 yaşındaki Tunca Ünal'da bu sporun hem kilo vermesinde etkili olduğunu ifade ederek Kick boks sporunun düzenli olarak yapılmasının hem sağlık hem de bedensel açıdan ne kadar faydalı olduğunu vurguladı.

Daha önce Türkiye, Avrupa birinciliği ve Dünya ikinciliği ödüllerinin sahibi olan Hira Ercan bölge turnuvası ile ilgili 'Rakibimin çıkmadığı maçta doğrudan birinci oldum, çünkü genelde rakipler korktukları için çıkmıyorlar. Geçen yıl dünya ikincisi olmuştum, bu yıl ise hedefim dünya birinciliği. Kulübümü çok seviyorum, herkes çok başarılı. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Kick boksun insanın hayatında birçok şeyi değiştirdiğini düşünüyorum. Özellikle özgüven kazandırıyor, insanın kendini korumasını öğretiyor' şeklinde konuşurken kendisi gibi şampiyon kardeşi Alya Ercan 'Aslında çok çalışıyoruz, neredeyse her gün buradayız. Sürekli antrenman yapıyoruz ve bu tempoya alıştığımız için kendimizi çok mutlu hissediyoruz. Şimdi hedefimiz, Dünya Şampiyonası'nda yeniden başarı elde etmek. Geçen yıl dünya ikincisi olmuştum, 2023'te ise Avrupa Şampiyonu olmuştum. İnşallah 2026'da dünya şampiyonluğunu kazanacağım' dedi.

'Özgüven ve disiplin başarıyı getiriyor'

Milli antrenör ve Avrupa Kickboks Şampiyonası derecelerine sahip Terkan Ercan, öğrencileriyle gurur duyduğunu belirterek, "Başarının sırrı disiplinli çalışmaktan geçiyor. Çocuklara özgüveni aşılıyoruz. Düzenli antrenmanlarla sağlam hazırlanıyor ve karşılığında madalya ve kupalarla dönüyoruz. Cumhuriyet Kupası'nı Marmaris'e kazandırdık, bu bizim için büyük bir gurur" dedi.

Ercan, "2026'da Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası gibi büyük organizasyonlar bizi bekliyor. Bu turnuvalara giden yol adım adım ilerliyor. Önce bölge, ardından Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri var. Milli takıma giren sporcular ülkemizi Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda temsil ediyor" diye konuştu.

Kick boksa 5 yaşından itibaren başlanabileceğini vurgulayan Ercan, "İlk dersten itibaren potansiyel gösteren çocuklar, istikrarlı çalıştığında mutlaka başarıya ulaşıyor. Biz de tüm bilgi ve tecrübemizi aktararak onları en iyi şekilde yetiştiriyoruz" diyerek başarı madalya ve kupalarını Marmaris'e ve Türkiye'ye getirmeye devam edeceklerini ifade etti. - MUĞLA