Marmaris Yat Marin MFK, Deplasmanda Kulusan Kulu Belediyespor'u 2-1 Mağlup Etti
Bölgesel Amatör Lig 7. Grup 7. hafta mücadelesinde Marmaris Yat Marin MFK, Kulusan Kulu Belediyespor'u deplasmanda 2-1 yenerek puanını 12'ye yükseltti. Maçta ilk devre golsüz geçerken, Marmaris Yat Marin MFK Başkanı Erdem Karaosmanoğlu, Konya deplasmanından 3 puanla dönmenin mutluluğunu dile getirerek takımın başarısını vurguladı.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup 7. hafta mücadelesinde Marmaris Yat Marin MFK, Kulusan Kulu Belediyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Kulu İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, Afyonkarahisar bölgesi hakemlerinden Engin Atmaca, Mehmet Lüle ve Şuayip Çiçek yönetti.
İlk devresi golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmayı, Marmaris Yat Marin MFK, 2-1 kazandı.
Marmaris Yat Marin MFK puanını 12'ye yükseltirken, Kulusan Kulu Belediyespor 7 puanda kaldı.
Marmaris Yat Marin MFK Başkanı Erdem Karaosmanoğlu, karşılaşma sonrasında gazetecilere, Konya deplasmanından 3 puanla dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Spor