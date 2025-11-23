Haberler

Marmaris Yat Marin MFK, Deplasmanda Kulusan Kulu Belediyespor'u 2-1 Mağlup Etti

Marmaris Yat Marin MFK, Deplasmanda Kulusan Kulu Belediyespor'u 2-1 Mağlup Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bölgesel Amatör Lig 7. Grup 7. hafta mücadelesinde Marmaris Yat Marin MFK, Kulusan Kulu Belediyespor'u deplasmanda 2-1 yenerek puanını 12'ye yükseltti. Maçta ilk devre golsüz geçerken, Marmaris Yat Marin MFK Başkanı Erdem Karaosmanoğlu, Konya deplasmanından 3 puanla dönmenin mutluluğunu dile getirerek takımın başarısını vurguladı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup 7. hafta mücadelesinde Marmaris Yat Marin MFK, Kulusan Kulu Belediyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Kulu İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, Afyonkarahisar bölgesi hakemlerinden Engin Atmaca, Mehmet Lüle ve Şuayip Çiçek yönetti.

İlk devresi golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmayı, Marmaris Yat Marin MFK, 2-1 kazandı.

Marmaris Yat Marin MFK puanını 12'ye yükseltirken, Kulusan Kulu Belediyespor 7 puanda kaldı.

Marmaris Yat Marin MFK Başkanı Erdem Karaosmanoğlu, karşılaşma sonrasında gazetecilere, Konya deplasmanından 3 puanla dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Spor
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

İsrail'den suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşil sahada korku dolu anlar! Amatör maçta futbolcu bilincini kaybetti

Yeşil sahada korku dolu anlar
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Kral Kaybederse final yapıyor

Ekranların iddialı dizisi final yapıyor! Kötü haber fragmanla geldi
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Yeşil sahada korku dolu anlar! Amatör maçta futbolcu bilincini kaybetti

Yeşil sahada korku dolu anlar
Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Yok artık Ronaldo! 40 yaşında inanılmaz bir gol

Yok artık Ronaldo! 40 yaşında inanılmaz bir gol
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi

Savaşta tansiyon yükseliyor! Üç yerleşim yeri daha el değiştirdi
Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın ve yönetime istifa tepkisi

Maç sonunda olanlar oldu
Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var

Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.