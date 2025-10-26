Haberler

Marmaris'te 25. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası Sona Erdi

Marmaris'te 25. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası Sona Erdi
Güncelleme:
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 25. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası, Türkiye ve birçok ülkeden yaklaşık 2000 sporcunun katılımıyla sona erdi. Şampiyonanın onur konuğu Hollandalı olimpiyat şampiyonu Sharon Van Rouwendaal da etkinlikte yer aldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki gün süren 25. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası Silver Cup Marmaris etabı sona erdi.

Muğla Valiliği himayesinde, Türkiye Yüzme Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliği ve koordinesinde düzenlenen şampiyonaya, Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Fransa, Almanya, Rusya, Hollanda, İspanya, Ukrayna, Gürcistan, İngiltere, ABD, Azerbaycan, Avusturya ve Danimarka'dan 9 ile 82 yaş arasında yaklaşık 2 bin yüzücü katıldı.

İçmeler Mahallesi'ndeki Martı Hotels'in ev sahipliğini yaptığı etkinliğin son gününde ilk yarışın startını, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Netsel Marina Genel Müdürü Erkan Özatağ ve olimpiyat şampiyonu Hollandalı yüzücü Sharon Van Rouwendaal birlikte verdi.

Şampiyonanın onur konuğu Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands da sporcularla kulaç attı.

2024'te Dünya Yüzme Birliği tarafından yılın sporcusu ünvanı verilen, 3 olimpiyatta madalya sahibi, 8 dünya şampiyonluğu bulunan efsane yüzücü Hollandalı Sharon Van Rouwendaal da "AquaTalks" söyleşi programında deneyimlerini aktardı.

AquaChallenge Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şampiyonada son derece başarılı yarışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Organizasyonda "Quick 1K", "Skoda 2K" ve "Setur Marinas 5K" yarışlarında erkeklerde Eymen Utku Çavdar, kadınlarda ise Su İnal birinci oldu.

"Skoda 3K"de erkeklerde Omar Baraka, kadınlarda Su İnal, "Skoda 3K Wetsuit"te erkeklerde Mark Shrom, kadınlarda Nehir Sümer, "Setur Marinas 5K Wetsuit"de ise erkeklerde Mark Shrom ve kadınlarda Nehir Sümer ilk sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Spor
