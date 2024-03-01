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Marmaris MIYC Trio Cup Yat Yarışlarının 2. Ayağı Tamamlandı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen MIYC Trio Cup yat yarışlarının 2. ayağı tamamlandı. Yarışa Türkiye ve Rusya'dan 9 yelkenli yat ile 27 sporcu katıldı. Dereceye girenlere ödüller yarın verilecek.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen "MIYC Trio Cup" yat yarışlarının 2. ayağı tamamlandı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MIYC) bu yıl ikinci kez düzenlediği yarışların 2. ayağına Türkiye'nin yanı sıra Rusya'dan 9 yelkenli yat ile 27 sporcu katıldı.

Netsel Marina'dan ayrılan yatlar bir süre rüzgar beklerken antrenman turları attı. Başhakem Ezgi Kayacı'nın rüzgara göre uygun parkuru belirlemesinin ardından koy içinde yarışa başlayan yatçılar, rüzgar ve rakipleriyle mücadele ederek bitişe geldi.

Dereceye girenlere ödülleri yarın kulüp bahçesinde gerçekleştirilecek törende verilecek.

Dört ayaktan oluşan kupanın üçüncü ayak yarışları 5 Nisan'da yapılacak.

Kupanın 2. ayağında sınıflarına göre ilk 3'te yer alan yatlar ve dümencileri şu şekilde:

IRC-1

1- VMG Yelken (Doğukan Kandemir)

2- Farraway (Zafer Öznur)

3- Vakkorama (Cem Hakko)

IRC-2

1- M2 (Hasan Cıplak)

2- Aurora X (Burak Algon)

3- Auriga (Behlül Usluoğlu)

Kaynak: AA / Spor

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