Marmaris'in koyları, 'Bozkır'ın yelkencileri'ne ev sahipliği yapacak

Ankara Yelken Kulübünün kuruluşunun 25. yılı kapsamında 13-14 Aralık'ta düzenlenecek Astor Şarj Ankara Yelken 25. Yıl Kupası'na, Marmaris'in koyları ev sahipliği yapacak.

Kupaya katılacak yelkencileri, yıl boyu dünyanın çeşitli ülkelerinden turistleri ağırlayan Marmaris'in mavi koyları misafir edecek.

Marmaris körfezi ve koylarında 13-14 Aralık'ta gerçekleştirilecek kupada yaklaşık 50 yelkenli yat ile 500 yelkenci mücadele edecek.

Başkent Ankara'dan gelen yelkencilerin mavi koyların rüzgarı ve rakipleriyle mücadele edeceği yarışlar, Türkiye Yelken Federasyonu, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Belediyesi, MİYC, Astor Şarj, Nurol Holding ve Corendon Airlines'ın katkılarıyla düzenleniyor.

Denizin kıyısında olmayan bir şehirden geldikleri için "Bozkır'ın yelkencileri" olarak nitelenen sporcular, Marmaris'te heyecan dolu bir organizasyona imza atacak.

"Denizin kıymetini bilelim"

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denizi olmayan Ankara'da bir yelken kulübü olmasının kulağa değişik geldiğini belirtti.

Ünlü, "Burada aslında çok önemli bir mesaj var. Denizi olmamasına rağmen bir kentin yaşayanları o istek o arzu ile 25 yıldır bu derneği ayakta tutup, bu hobilerini sürdürmeye çalışıyorlar. Biz Marmaris yaşayanı olarak önümüzdeki denizin kıymetini bilmeliyiz. Denizi olmayan Ankaralılar bir şey yapmaya çalışıyor. Bizim de elimizdekini, var olanı sahiplenmemiz, geleceğe nasıl taşıyacağımızı hep birlikte düşünmemiz ve denizlerimizi korumamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kulübün 600'ü aşkın üyesi var

Ankara Yelken Kulübü Başkanı Sermurat Küçükgül de 25 yıllık mücadeleyi, Marmaris'e taşımanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Kulüplerinin 600'ü aşkın üyesi bulunduğunu, genç sporcularının yanı sıra 350 lisanslı yelkencileri olduğunu hatırlatan Küçükgül, "25. yılını kutladığımız kulübümüzün tarihinde ilk kez böyle büyük bir yarışa, Marmaris'in ev sahipliğinde yelken açıyoruz. Bugün Marmaris'in bütün koyları boş, yelkencilerimizi ağırlıyor. Bizlere ev sahipliğinin güzel örneğini gösteren Marmaris'e çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü Başkanı Bülent Çelik ise yat yarışlarının ilçeye ve turizme katkı sunağına değindi.

Kulüp olarak 38 yıldır düzenledikleri yarışlardaki tecrübelerini "Bozkırın yelkencileri"ne açarak iş birliği içinde organizasyonu gerçekleştireceklerini aktaran Çelik, "25. yıl adına özel bir yarış düzenlediler. Onların yanında olabilmek, onlara ev sahipliği yapmak gerçekten de çok keyif verici. Sporun birleştirici gücüne Marmaris'in güzellikleriyle birlikte sporda, yelkende parlayan kulübümüzün destekleriyle çok güzel bir noktaya geleceğine inanıyoruz. Başarılar diliyoruz. Sadece Ankara Yelken Kulübünün değil, Türkiye'deki denizcilerin yuvası olacak bir coğrafyamız var. Herkesi davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.